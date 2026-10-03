Por qué la actualización de Mercedes para el GP de Bahréin sigue siendo una "gran incógnita"

El equipo Mercedes ha dado un gran golpe de efecto al introducir un importante paquete de actualización aerodinámica en un circuito que la Formula 1 no visitaba desde 2017. ¿Ha fallado?

Probablemente no, pero, como la mejora es importante, Mercedes la ha montado en ambos coches, por lo que no ha podido realizar comparaciones directas entre lo viejo y lo nuevo en condiciones idénticas. Esto ha añadido dificultades para entender por qué el W17 parece haber lidiado notablemente mal con la abrasiva superficie de asfalto de la pista de Sepang.

El líder del campeonato Kimi Antonelli marcó el cuarto mejor tiempo en la clasificación después de que un error en la Q2 hiciera que necesitara usar otro juego de neumáticos blandos Pirelli C4, dejándolo con solo uno restante para la Q3. George Russell fue octavo, aunque ambos pilotos de Mercedes ganarán una posición en la parrilla debido a la penalización de motor de Isack Hadjar.

"Esa es la gran incógnita", dijo Russell cuando Motorsport.com le preguntó si al equipo le había resultado difícil extraer el potencial del nuevo paquete.

"Si hubieras podido hacer una comparación directa, habría sido genial saberlo, pero ese es el reto de este deporte. Si hubiera montado el paquete de mejoras la semana pasada, aunque fuera peor, probablemente aun así habríamos estado en la pole y habríamos dicho que era fantástico. Y, del mismo modo, si hubiéramos tenido el coche antiguo aquí, quizá el resultado habría sido incluso peor. Así que ese es el reto. Como equipo, todavía no habíamos tenido, digamos, una mala carrera en toda la temporada, y esta fue claramente una muy mala clasificación para nosotros."

Todo el perfil de los pontones del W17 ha cambiado, al igual que gran parte de la arquitectura que hay debajo. Photo by: Srinivasa Krishnan

La mejora de Mercedes incluye un nuevo fondo con importantes revisiones en el borde de ataque, el difusor y los elementos alrededor de las ruedas traseras. Más significativamente, adopta un perfil de pontón muy diferente que, según se entiende, ha obligado a rediseñar la arquitectura interna de refrigeración.

Por este motivo no es posible cambiar entre las dos especificaciones durante un fin de semana de carrera.

Lo que realmente ha causado desconcierto dentro del equipo es la aparente aversión del W17 a la superficie inusualmente rugosa de la pista de Sepang. Es muy poco probable que la haya causado el paquete de mejoras, pero dificulta los esfuerzos para entenderlo y optimizarlo porque no hay un conjunto de datos equivalente para la especificación anterior.

"Es muy difícil de entender", dijo el jefe del equipo, Toto Wolff.

"El viernes nos tomó un poco por sorpresa algún comportamiento del coche que no habíamos visto en todo el año. Pero luego puedes decir que hace mucho calor y que el asfalto es muy diferente al de todas las [demás] pistas.

"Parecía realmente bueno por la mañana [cuando Antonelli lideró los FP3 por 0.278s sobre Max Verstappen, que más tarde logró la pole]. Parece que, al menos con Kimi, dimos un paso en la comprensión.

"Y luego la clasificación volvió un poco a lo que vimos antes. Simplemente sin rendimiento.

"Parece que tenemos mucha resistencia aerodinámica porque es la primera vez que perdemos mucho tiempo en las rectas, especialmente frente a Max. Y luego, en baja velocidad, no somos capaces de hacer girar el coche. Hay demasiado subviraje.

"Así que, en general, son cosas que no habíamos visto en todo el año."

La clasificación de Antonelli se vio comprometida por exceder los límites de la pista en la Q2. Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Antonelli y Russell ciertamente parecieron retroceder respecto a sus rivales entre los entrenamientos finales y la clasificación. Russell se quedó a 0.741s del tiempo de pole de Verstappen pese a contar con las dos tandas habituales con neumáticos nuevos en la Q3.

Al líder del campeonato Antonelli le anularon una vuelta en la Q2 por una infracción de límites de pista, lo que le obligó a salir de nuevo con un juego de neumáticos nuevo que originalmente estaba destinado a usar en la Q3. Eso lo dejó con solo una oportunidad de intentar una vuelta rápida en la Q3 porque el C4 no ha demostrado ser lo bastante resistente en Sepang como para hacer más de una.

Todos los pilotos han tenido que lidiar con una superficie de poco agarre que es muy abrasiva, debido a la naturaleza más abierta del agregado. Esto ha sido una característica del circuito desde que se inauguró en 1999; la intención era hacer que la superficie fuera menos resbaladiza en mojado, y que drenara y se secara más rápido después de episodios de lluvia.

"Obviamente, este circuito es un poco atípico en cuanto a la abrasividad del asfalto", dijo Russell. "Los tiempos por vuelta hace siete años eran unos seis o siete segundos más rápidos y en ciertos puntos de la pista se siente como si estuvieras conduciendo sobre grava, que es igual para todos. Sin embargo, claramente nos está afectando más que a otros.

"Todos los números dicen que es [la mejora] un avance, pero obviamente es un deporte en el que tenemos que guiarnos por los tiempos por vuelta y no por lo que dicen los números. Así que los números parecen absolutamente correctos y acordes con las expectativas.

"Sin embargo, el resultado no lo fue."