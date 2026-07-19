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Fórmula 1 GP de Bélgica

Por qué Leclerc no fue sancionado por el incidente con Piastri en el GP de Bélgica

Leclerc evitó una sanción tras una colisión con el piloto de McLaren durante la carrera de F1 en Spa.

Haydn Cobb
Haydn Cobb
Edited:
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Charles Leclerc evitó una sanción por un choque con Oscar Piastri durante el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 después de que los comisarios determinaran que el piloto de Ferrari no provocó deliberadamente el contacto.

En la octava vuelta de la carrera de Spa-Francorchamps, Leclerc y Piastri luchaban por el tercer puesto en la recta de Kemmel y entrando en Les Combes. Al frenar para la curva, Leclerc defendió su posición obligando al piloto de McLaren a ir por el exterior, con el hueco cerrándose posteriormente y provocando un roce, y Piastri sufrió daños en el coche.

Por la radio del equipo, Piastri culpó a Leclerc del choque, tras haberse visto obligado a realizar una maniobra evasiva ante lo que temía que iba a ser un "accidente enorme", y el incidente fue debidamente investigado por los comisarios.

Tras revisar el video y las imágenes a bordo, los comisarios optaron por no tomar más medidas, al considerar que Piastri no tenía "ninguna posibilidad" de completar el adelantamiento desde su posición por el exterior de Leclerc y que el piloto de Ferrari no empujó deliberadamente a su rival fuera de la pista, ya que estaba en la trazada de carrera.

Leclerc pudo continuar sin verse afectado y se benefició de un coche de seguridad virtual oportuno para situarse en cabeza. Pero el ritmo superior de Kimi Antonelli le permitió alcanzar al monegasco y adelantarlo para lograr la victoria, mientras que el piloto de Ferrari tuvo que conformarse con el segundo puesto.

"Al aproximarse a la curva 5, el Coche 81 se movió para adelantar al Coche 16 por el exterior", decía el informe de los comisarios de la FIA. "El Coche 81 tenía cierto solapamiento con el Coche 16, pero el eje delantero del Coche 81 no estaba por delante del eje delantero del Coche 16 y no había posibilidad de que el Coche 81 completara un adelantamiento desde esa posición.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Según la determinación de los comisarios, el Coche 16 no arrinconó deliberadamente al Coche 81 fuera del borde de la pista. El Coche 16 siguió la trazada de carrera antes de la entrada a la curva 5 moviéndose ligeramente hacia la izquierda para abrirse para la curva 5, y se produjo contacto lateral entre los dos coches.

"En estas circunstancias, los comisarios determinaron no tomar más medidas".

Antes en la carrera, el compañero de equipo de Leclerc, Lewis Hamilton, recibió una sanción de cinco segundos por su choque con George Russell en la primera vuelta del GP de Bélgica.

Hamilton también está bajo investigación por una salida insegura de una parada en boxes cuando golpeó a uno de sus mecánicos de Ferrari que intentaba hacer un ajuste tardío del alerón delantero de su coche de F1.

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