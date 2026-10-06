Jeff Dickerson, de Spire, sobre la demanda de Joe Gibbs Racing: "¿Dónde están las pruebas?"

A lo largo de todo el proceso judicial entre Joe Gibbs Racing y Spire Motorsports y Chris Gabehart por robo de propiedad intelectual y incumplimiento de cláusulas restrictivas, Jeff Dickerson ha seguido mostrándose dispuesto a defenderse públicamente frente a las acusaciones.

El copropietario de Spire ha seguido insistiendo en que Joe Gibbs Racing presente pruebas concluyentes de que su empresa está utilizando datos de propiedad intelectual proporcionados por Gabehart, y volvió a reiterarlo el lunes durante su intervención en el podcast "Door, Bumper, Clear" de Dirty Mo Media.

"Simplemente estaría bien ver alguna prueba", dijo Dickerson cuando el copresentador y observador de 23XI Racing, Freddy Kraft, le preguntó por el litigio. "Eso es todo. Simplemente estaría bien. … Da la sensación de que nos están lanzando muchos golpes o de que nos están disparando muchas balas.

"Y ya sea por cosas que hagamos en la pista, fuera de ella o lo que sea, estoy preparado para ello. Entiendo cómo funciona este mundo y lo digo todo el tiempo: Así es el mundo del espectáculo, supongo. Pero creo que todos recordamos cómo empezó esta demanda. Y creo que todos recordamos todas las acusaciones que se lanzaron, y ahora aquí estamos, seis meses después, siete meses después, y realmente no hay nada.

"Así que, sencillamente, no sé cómo se supone que debemos demostrar lo contrario, ni sé cómo se supone que debemos quedarnos aquí sentados y aguantarlo sin más. Es duro estar en el juzgado y oír que eres todas esas cosas".

Dickerson reconoció que las acusaciones son bastante escandalosas y sensacionalistas, pero insiste firmemente en que no hay pruebas y que JGR sigue lanzando acusaciones sin respaldarlas con pruebas concretas.

"Siento que hay un montón de gente de los medios que se nos acercan y nos dicen: “Bueno, oye, ¿no es esto interesante?” y “¿estás viendo estas cosas?”, y yo les respondo: “Sé que es jodidamente interesante, pero no hay ninguna jodida prueba”".

Dickerson lleva afirmando desde febrero —cuando Gibbs demandó a su equipo y a Gabehart por robo de propiedad intelectual e incumplimiento de contrato— que Spire no necesita las configuraciones ni la información de JGR gracias a la alianza del equipo con Hendrick Motorsports.

Es decir, Spire paga a HMS por la asistencia en la puesta a punto y la información, y Dickerson afirmó que obtenerla de Joe Gibbs Racing sería un insulto tanto a esa alianza como a la profunda amistad que une al entrenador Gibbs y a Rick Hendrick.

"No quiero decepcionar al señor Hendrick", dijo Dickerson. "No quiero tener que recibir esa llamada suya en la que… En cuanto se presentó la demanda, el señor Hendrick llamó y me dijo: “Oye, ¿qué tal?”, y yo le respondí: “No sé de qué están hablando. Nosotros no hicimos eso”.

"Así que no quiero tener que volver a hablar con él y decirle: 'Ah, por cierto, sé que eres como mi padre. Te he estado mintiendo durante diez meses'. ¿Entiendes lo que quiero decir? Así que eso no es lo que pretendo hacer y eso no es lo que representa Spire".

Dickerson dijo que, si Gibbs sigue adelante con esto hasta el juicio que comienza el 1 de febrero, obtendrá cierta satisfacción al bajar las escaleras del juzgado y que los medios de comunicación le pregunten a Gibbs por qué nunca aportaron pruebas y por qué mintieron.

Esa es su mentalidad.

"Quiero que todo el mundo recuerde cada acusación", dijo Dickerson. "Quiero que todo el mundo recuerde cada parte censurada. Y luego, cuando lleguemos al juzgado, saldré a los escalones y mis cinco minutos de felicidad serán cuando pueda subirme a los escalones del juzgado y soltar todo lo que tengo que decir.

"Pero, por desgracia, después de eso, tendré que pagar los gastos legales, así que habré perdido de todas formas. Pero eso es todo, en realidad. Supongo que esos serán nuestros cinco minutos de diversión y ya está".