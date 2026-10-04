Andrea Kimi Antonelli cierra el fin de semana en Sepang con tantas certezas como dudas. El segundo puesto del piloto italiano confirma la fortaleza tanto del piloto como del equipo; incluso en un fin de semana objetivamente difícil, lograron minimizar daños y maximizar los recursos disponibles, tomando decisiones estratégicas acertadas allí donde otros fallaron.

La decisión de mantener los neumáticos intermedios al inicio de la carrera —mientras que sus principales rivales, como Ferrari, optaron por neumáticos de seco— resultó claramente acertada. Esto otorgó al equipo alemán una ventaja significativa, permitiéndoles gestionar la carrera y contener a los rivales que remontaban posiciones, a pesar de las diversas neutralizaciones que volvieron a agrupar a los competidores en repetidas ocasiones.

De hecho, Antonelli había logrado ponerse en cabeza gracias a una salida fulgurante al apagarse los semáforos; sin embargo, defender el liderato resultó prácticamente imposible, dado que el compuesto medio no funcionaba especialmente bien y existía una clara desventaja de ritmo frente al Red Bull, coche que había marcado la referencia durante todo el fin de semana.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Kym Illman / Getty Images

Es también por eso que hay sonrisas tras un fin de semana que podría haber sido muy distinto, especialmente teniendo en cuenta que Antonelli ya había asegurado un sólido cuarto puesto en la clasificación; una señal de que, pese a las dificultades, existía un potencial mayor por explotar en comparación con el viernes. Además, este segundo puesto refuerza su liderato en el campeonato; a estas alturas, solo problemas técnicos —como los que afectaron hoy a George Russell— parecen capaces de ponerlo en peligro.

"Creo que maximicé nuestro rendimiento. No teníamos el ritmo de Max, eso está claro. Fuimos fuertes en mojado, aunque hacia el final empecé a tener problemas de bloqueo de ruedas. Fui rápido en mojado, pero en seco nos faltaba algo respecto a Max; aun así, el segundo puesto era lo máximo que podíamos conseguir", explicó Antonelli a Sky tras la carrera.

Sin embargo, más allá de la clasificación del campeonato y de los sucesos de la jornada, hay otra cuestión que debe abordarse —y que, siendo realistas, requiere un análisis minucioso—: su rendimiento a lo largo del fin de semana. El equipo ha cuestionado el nuevo paquete de mejoras, por lo que Kimi espera poder realizar una comparación directa durante los entrenamientos libres en Singapur.

No obstante, este fin de semana debe analizarse en un contexto más amplio, tal como señaló el propio Antonelli. El circuito de Sepang cuenta con un asfalto especialmente antiguo y abrasivo; además, él ya había tenido dificultades para lograr victorias en otros trazados calurosos y abrasivos —como Barcelona, ​​Austria o Miami—, incluso al principio de la temporada, cuando gozaba de una ventaja mucho más holgada.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Joe Portlock / Getty Images

La impresión de Wolff es que, si bien el nuevo paquete generó efectivamente más carga aerodinámica —tal como confirmaron los datos—, al equipo le costó aprovecharlo al máximo; también existe el temor de que haya perjudicado la eficiencia del coche en recta. No obstante, queda una gran incógnita: ¿cuántas dificultades habría tenido Mercedes aquí en Sepang incluso con el paquete anterior?

El W17 tampoco fue la referencia en Madrid, Hungría o Zandvoort; la falta de carga aerodinámica ya era evidente en esas citas, aunque el equipo logró minimizar los daños. Por eso, Antonelli quiere determinar con acierto si el problema reside en el propio paquete o simplemente en la incapacidad del W17 para hacer que el coche y los neumáticos funcionen eficazmente sobre este tipo de superficie.

"Es una respuesta que me gustaría encontrar cuanto antes. Sin duda veremos si es posible realizar una comparación con el paquete en Singapur. El equipo está trabajando para ver si es factible; si se puede hacer, lo probaremos en los Libres 1 (FP1) y veremos cuál ofrece un mejor rendimiento", añadió Kimi, señalando acertadamente que Singapur cuenta con un tipo de asfalto muy distinto y características de pista diferentes.

"Sin embargo, debo decir que Singapur nos permitirá comprender mucho mejor el rendimiento de este nuevo paquete. Es un circuito con asfalto nuevo y, al correr de noche, las temperaturas serán más bajas, lo que debería ayudarnos a tener una idea más clara de cómo funciona realmente el paquete".