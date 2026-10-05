La consecuencia añadida del abandono de George Russell en Malasia: "es un doble golpe"

La retirada de George Russell del Gran Premio de Bahréin en Malasia tendrá enormes consecuencias para el resto de su campaña de Fórmula 1 de 2026, especialmente en lo que respecta al ADUO.

El piloto de Mercedes rodaba tercero bajo el coche de seguridad a falta de cinco vueltas en Sepang el domingo, hasta que se detuvo en la entrada de la curva 1 por una falla de la unidad de potencia.

Las mentes se fueron de inmediato a qué impacto tendría en la lucha por el título, ya que el segundo puesto de su compañero Kimi Antonelli amplió su ventaja en el campeonato a 84 puntos con siete rondas por disputarse.

Pero Mercedes también tiene que reevaluar ahora su plan sobre cuándo darle a Russell un motor nuevo, teniendo en cuenta que incurrirá en una penalización de 10 puestos en la parrilla, ya que ya ha usado los cuatro permitidos en una temporada.

"Se comunicó por radio detrás del coche de seguridad y dijo que la unidad de potencia empezaba a sonar rara", dijo el subdirector del equipo Mercedes, Bradley Lord.

"Vimos entonces sensores comportándose mal y estaba claro que teníamos que detener el coche y que habíamos sufrido algún tipo de falla.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Srinivasa Krishnan

"Aún tenemos que entender qué significa para su reserva, porque tampoco está sobrado de unidades de potencia con poco kilometraje.

"Así que eso puede significar que tengamos que modificar lo que había sido nuestro plan anterior".

El plan era que la próxima unidad de potencia de Russell fuera la versión actualizada bajo el sistema Additional Development and Upgrades Opportunities (AUDO), que concede a Mercedes un token.

También lee: Fórmula 1 Ganadores y perdedores de un alocado GP de Bahréin de F1 en Malasia

Se cree que el piloto de 28 años estaba previsto que cumpliera su penalización en Austin, pero Sepang significa que quizá tenga que hacerlo antes —Singapur este fin de semana— y, en consecuencia, perderse la actualización.

Cuando se le preguntó si ese era el caso, Lord confirmó: "Potencialmente sí. Eso es lo que necesitamos entender. Pero sí, puede haber ahí un doble golpe, que para él, después de un mazazo tan desgarrador hoy... fue devastador verlo tener que abandonar como lo hizo.

"Sí, puede haber una especie de doble golpe ahí que es simplemente una consecuencia realmente desafortunada de ese problema".

Bradley Lord, Mercedes Deputy Team Principal Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sepang prolongó lo que ha sido una serie de mala suerte para el favorito al título de la pretemporada, que se retiró cuando lideraba en Montreal por una falla de la unidad de potencia, además de otros infortunios en 2026.

Pero también ha habido problemas del lado de Antonelli, como su falla de la unidad de potencia en las últimas vueltas en Barcelona, por lo que la falta de fiabilidad es la única preocupación en medio de un año por lo demás dominante para Mercedes.

"Estoy enormemente molesto, no estoy nada contento", dijo el jefe del equipo Toto Wolff a Sky Sports después de la carrera de Malasia.

"En primer lugar, no tuvimos la velocidad que esperábamos tener antes del fin de semana, así que hay mucho trabajo por hacer para recuperarnos, y estoy seguro de que lo haremos.

"Luego la carrera literalmente se nos puso en contra, si consideras la lucha con Lewis [Hamilton] detrás.

"Teníamos tanta ventaja, un VSC, dos coches de seguridad, no se puede tener más mala suerte. Y para empeorar las cosas, falla de la PU a pocas vueltas del final con George, lo cual es terrible para su campeonato y nada bueno para nuestros puntos de constructores.

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

"Así que, por mucho que me guste estar aquí, cuando miro las carreras en sí, una de mis peores experiencias, para ser honesto".

Mercedes sigue encaminado hacia su primer título de constructores desde 2021, ya que aventaja a Ferrari, segundo clasificado, por 151 puntos, una brecha que era de 160 al llegar a Malasia.

"Este tema general, los abandonos, también podría costarnos caro en las siete carreras restantes", añadió Wolff.

"Un campeonato se puede volver rápidamente en tu contra o a tu favor si tienes un abandono, y por eso eso no puede continuar".