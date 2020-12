Fernando Alonso: el test no será tan importante

La FIA dio permiso a los pilotos que no corrieron en 2020 a participar en una sesión que originalmente estaba destinada a los novatos.

Además de Alonso, también estarán los veteranos Sébastien Buemi (Red Bull) y Robert Kubica (Alfa Romeo).

La decisión de permitir que el bicampeón del mundo acumule más kilómetros con el Renault R.S.20 no gustó a otros equipos, sobre todo McLaren y Racing Point, que no tenían previsto participar en el test ya que no cuentan con pilotos jóvenes para tomar parte.

Alonso ya ha completado un día de grabación de 100 kilómetros en Barcelona con el actual Renault calzado con neumáticos de exhibición, así como un amplio programa con el Renault de 2018, además de la reciente exhibición en Abu Dhabi.

“Sinceramente, no es muy importante", contestó cuando Motorsport.com le preguntó por el test.

"Sé que los medios le prestaron mucha atención. Cada kilómetro es importante, y será bienvenido. Pero me siento más o menos preparado después de los días con el [coche] de 2018”.

“Este será bueno porque son los ingenieros y los mecánicos de carrera, así que los conoceré un poco más, porque los test con el de 2018 fueron con un grupo joven. Así que en ese aspecto va a ser agradable tener algo de interacción con la gente con la que trabajaré en el futuro”.

"Pero en términos de sensaciones, de conducción o algo así, está bien, pero no es un cambio como de la noche al día en mi preparación”.

Alonso reconoce que sacará algo de información útil dado que gran parte del coche será el de 2021, pero insistió en que el cambio de reglas hace que su valor sea limitado.

“Habrá algo de feedback, pero sinceramente no sé qué podrán hacer el año que viene con este coche, porque los coches perderán mucha carga aerodinámica, y [habrá] neumáticos diferentes”.

“¿Cuánto afectará lo que diga para el próximo año? Creo que nada. Es más para acomodarme con los chicos, como dije, la posición del asiento y eso. Debería ser suficiente, pero no mucho".

Alonso dijo que sus exhibiciones con el Renault R25 de 2005 el pasado fin de semana no le ayudaron, ni siquiera para recordar la pista, ya que había rodado en Abu Dhabi recientemente.

"He estado probando aquí con un coche de 2018 y fue muy útil. Pero con el coche de 2005, creo que es totalmente diferente. No pude sacar nada".

GALERÍA: Fernando Alonso en Abu Dhabi

