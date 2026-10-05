Alonso, tras el mejor resultado de Aston Martin en la F1 2026: “Más rápido que Ferrari”

Fernando Alonso logró el mejor resultado de Aston Martin en la temporada 2026 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahréin en Malasia, superando a Lando Norris por la octava posición.

El AMR26 diseñado por Adrian Newey y con motor Honda fue más competitivo que nunca, tras sus dificultades anteriores, en Sepang; Alonso y su compañero de equipo Lance Stroll llegaron ambos a la Q2, ocupando los puestos 12º y 14º en la parrilla.

Empezar la carrera con slicks no dio resultado, pero el primer coche de seguridad devolvió a Alonso a la pelea, y adelantó de inmediato a Sergio Pérez y Alexander Albon para subir del 17º al 14º mientras Gabriel Bortoleto entraba en boxes.

El bicampeón del mundo mantuvo su progresión después de su segunda parada en boxes, adelantando a Stroll, Esteban Ocon y Arvid Lindblad para alcanzar el top 10 por méritos propios, aunque a 17 segundos de Norris, que iba octavo.

Mercedes lo ayudó indirectamente a ganar esas dos últimas posiciones, ya que George Russell abandonó por un problema técnico y Lando Norris se salió en condiciones de coche de seguridad, sorprendido por otros coches que reducían la velocidad por el Mercedes averiado.

"Fuimos incluso más rápidos que los Ferrari, adelanté a Hamilton, me estaba alejando de él, así que en ese momento pensé: ‘OK, esto va bien’", dijo Alonso a Sky Sports F1, refiriéndose a su maniobra en la vuelta cuatro sobre el británico, con ambos campeones del mundo sufriendo después con los slicks.

"Pero obviamente, fuimos muy lentos con el slick, y gracias al coche de seguridad, todo se reagrupó y empezó una nueva carrera a partir de ese momento.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Contento por el equipo. No hay muchos fines de semana en los que podamos sumar puntos, y en esos fines de semana no podemos cometer errores ni podemos perder la oportunidad. Hoy ejecutamos bien, así que estoy contento por el equipo, por los puntos".

Alonso dijo a los medios españoles que en realidad esperaba algo aún mejor: "Para ser sincero, esperaba un poco más de nuestro ritmo de carrera.

"Íbamos bien, pero tenía mucho sobreviraje. Hicimos un pequeño ajuste en el alerón delantero, pero no lo solucionó realmente. Así que estoy contento con el resultado, pero aún tenemos trabajo por hacer".

Alonso tuvo que ingeniárselas para contener a un Norris en remontada en las últimas vueltas de la carrera.

"Cuando te metes en batallas, como hizo Lando con Nico [Hulkenberg], creo que gastaron su batería y luego él pasó dos vueltas recargándola", explicó.

"Yo tenía la batería llena durante esas dos vueltas y la estaba usando en las rectas. Así que creo que estas también son circunstancias que pueden ayudarte o perjudicarte si logras entenderlas y leerlas durante la carrera".

Mientras tanto, Stroll terminó 12º pese a pasar toda la carrera al alcance de lo que habría sido su primer resultado en los puntos del año.

Alexander Albon, Williams, Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Joe Portlock / Getty Images

"Estábamos en la pelea por el top 10, y luego el último stint con duros, demasiada gestión", analizó. "Creo que el neumático duro era bastante robusto; podría haber empujado más, perdí un par de posiciones, terminé 12º en lugar de un posible resultado en los puntos".

El canadiense perdió 14 segundos con Alonso en 10 vueltas durante el stint mencionado: una sangría de 1,4s por vuelta.

Pero ¿qué hizo que el Aston Martin fuera tan competitivo en comparación con eventos anteriores? Se entiende que sus dificultades en Monza y Baku estuvieron relacionadas en su mayor parte con la problemática unidad de potencia Honda, y Alonso cree que el rendimiento de Sepang fue específico del circuito.

Por lo tanto, el español espera otro resultado decente en Singapur, que "sobre el papel" se suponía que sería mejor que Sepang, el próximo fin de semana.

"Y luego hay otras semanas en las que somos muy poco competitivos y tenemos que aceptarlo", dijo a la prensa escrita internacional.

Alonso ha sumado ahora tantos puntos (siete) como Ocon de Haas, Audi’s Nico Hulkenberg y Williams’ Carlos Sainz, mientras supera al compañero de equipo de este último: Albon tiene cinco.

Información adicional de Jacobo Vega y Ronald Vording