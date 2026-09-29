McLaren tiene un problema con Norris y Piastri para Sepang: solo conocen el circuito en simulador

En McLaren, lo que se quiere es borrar de inmediato el fin de semana de Bakú, en el que no se sumó ningún punto debido al accidente sufrido por Lando Norris y a la salida de pista de Oscar Piastri, que hizo retroceder al australiano, quien terminó en la 13.ª posición final.

El Gran Premio de Bahréin, que no se celebra en Sakhir sino que devuelve la F1 a Sepang, en Malasia, ofrece al equipo una oportunidad inmediata de redimirse, ya que la carrera de Azerbaiyán interrumpió una racha positiva que incluso había dado lugar a dos victorias de Norris.

Sepang, sin embargo, debe considerarse a todos los efectos un circuito… nuevo, ya que la última vez que se corrió con monoplazas de F1 fue en 2017: no debe sorprender, por tanto, que ni Lando Norris ni Oscar Piastri hayan pilotado nunca en el circuito malasio, que para ellos, al igual que para muchos otros pilotos del Circo, es una novedad.

Randy Singh, director sénior del equipo de Woking, explica: "Volver a Sepang, después de casi diez años, supone un reto interesante, sobre todo teniendo en cuenta la escasez de datos recientes sobre esta generación de monoplazas. Nos hemos preparado a fondo en el simulador, dando también a Lando y a Oscar tiempo para familiarizarse con el circuito; sin embargo, persisten las incertidumbres sobre la precisión de los modelos del circuito y sobre nuestra comprensión del asfalto, factores que influirán notablemente en el comportamiento de los neumáticos".

La cita de Sepang se presenta muy interesante porque el circuito malasio será una gran incógnita también, y sobre todo, en lo que respecta a la gestión de la energía eléctrica, y tendremos la oportunidad de descubrir quién habrá sabido hacer mejor los deberes que los demás...

Lando Norris, McLaren Photo by: Joe Portlock / Getty Images

"La jornada del viernes será, por tanto, fundamental: los pilotos se familiarizarán con el circuito, mientras que nosotros trabajaremos para definir la mejor puesta a punto y la configuración del coche, estudiaremos el comportamiento de los neumáticos y evaluaremos la dinámica de los adelantamientos en carrera con este monoplaza y las nuevas unidades de potencia".

De la reunión de análisis posterior a Bakú se desprendió que el llamativo paquete de actualizaciones incorporado al MCL40 ha funcionado "... pero su pleno potencial se pondrá más de manifiesto en circuitos que ofrezcan una mayor variedad de características técnicas".

En McLaren han analizado todos los datos también para intentar resolver los límites de velocidad máxima del MCL40, ya que, entre otras cosas, habría surgido un problema con los inyectores.

La configuración del trazado debería satisfacer las necesidades del "papaya": "Desde el punto de vista del rendimiento —continúa Singh—, Sepang exige un delicado equilibrio entre la carga aerodinámica y la resistencia al avance. Las largas rectas premian la potencia y la optimización de la entrega de energía, mientras que la variedad de curvas favorece a los monoplazas dotados de una buena carga aerodinámica; es probable que los equipos se centren precisamente en esta característica. Tras el importante paquete de actualizaciones introducido en Azerbaiyán, no llevaremos novedades tan sustanciales a Malasia, aunque prevemos utilizar algunos componentes de la carrocería específicos para este circuito".

El elevado desgaste de los neumáticos siempre ha sido un aspecto estratégico importante, al igual que la variabilidad meteorológica: "La perspectiva de fuertes lluvias por la tarde constituye un aspecto significativo de nuestra preparación, sobre todo teniendo en cuenta que aún no se han disputado sesiones competitivas sobre mojado con el reglamento actual y que en Sepang las precipitaciones pueden ser de gran intensidad".