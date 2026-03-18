Franco Colapinto "tuvo que aguantar hasta el final" después de ser golpeado por Esteban Ocon en el Gran Premio de China, según aseguró el expiloto de F1 y analista de Sky Sports F1 Antony Davidson.

El piloto argentino fue chocado por Ocon, de Haas, después de salir de boxes en la vuelta 33 de las 56 previstas y mientras luchaban por las últimas posiciones puntuables en la carrera del pasado domingo en el Circuito Internacional de Shanghái.

Afortunadamente, Colapinto pudo continuar en la carrera y cruzó la meta en la décima posición pese a los serios daños que tuvo que soportar en su Alpine A526 durante las últimas 23 vueltas.

Desde el propio equipo admitieron que los daños en el monoplaza fueron considerables, lo que afectó el ritmo del piloto de Pilar en el stint final y lo privó de un resultado mejor, ya que terminó muy cerca de Carlos Sainz, de Wiliams, sin poder adelantarlo.

"Hablé con algunos de sus ingenieros en el aeropuerto después del vuelo y dijeron que su auto tenía tantos daños después de eso que realmente tuvo que aguantar hasta el final", contó Davidson en el podcast The F1 Show de Sky Sports F1.

"Así que irse con un punto… sí, habría querido más. Está bien que quiera más. Demuestra el momento en el que está Alpine ahora mismo y que tienen hambre de sumar más puntos".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Davidson, quien también se desempeña como piloto de simulador de Mercedes en la F1 además de su rol como analista para la TV, destacó el rendimiento general de Colapinto en el Gran Premio de China, donde inicialmente estuvo entre los seis primeros antes de verse afectado por el ingreso del safety car.

"Tuvo un momento complicado el año pasado al subirse al auto después de que Jack Doohan, evidentemente, dejara el equipo o cediera el asiento para que Franco entrara, y eso nunca es fácil".

"Creo que construyó un fin de semana realmente bueno y, de hecho, estaba haciendo una gran carrera, con una cabeza muy madura, antes del incidente con Ocon, que él mismo admitió que fue su error al ir por un hueco que se estaba cerrando. Todos conocemos la historia ahí".

El rendimiento de Colapinto en China acompañó la también muy buena carrera de Pierre Gasly para terminar sexto, lo que permitió a Alpine tener a sus dos pilotos en los puntos. Para Davidson, esto fue un alivio tras un inicio irregular en Australia.

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"Alpine era uno de los equipos que, incluso antes del inicio de este año, yo pensaba que harían los mayores progresos respecto al año pasado. Melbourne fue un poco inestable y pensé: 'Espero que esto no continúe así'. Pero sí, en Shanghái realmente han dado vuelta la situación y, ojalá, como decía Steve Nielsen, ese sea el tipo de rendimiento que esperaban del auto".

El británico admitió que le hubiera gustado ver cómo habría sido la carrera si los McLaren no hubieran tenido problemas antes de la largada en ambos autos.

"Me habría encantado ver a McLaren en esa pelea. Creo que habrían estado cerca de la lucha entre Haas y Alpine, pero nunca lo sabremos porque ni siquiera tomaron la largada, lo cual es muy decepcionante para ellos, para nosotros y para todos los aficionados".

"Así que Alpine está aprovechando bien el material que tiene y también la unidad de potencia que llevan. Es muy bueno verlo".