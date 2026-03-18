¿Podría BYD llegar a la F1? Todas las opciones del gigante chino

Los rumores sobre el creciente interés de BYD en el mundo de la Fórmula 1 se han intensificado en las últimas semanas y meses. La vicepresidenta del grupo chino, Stella Li, asistió al Gran Premio de Abu Dhabi el pasado diciembre y también fue vista el fin de semana pasado en el paddock de Shanghái. Li es considerada la figura clave en la expansión global del fabricante chino y, en 2025, fue nombrada World Car Person of the Year, convirtiéndose en la primera mujer y en la primera representante de una marca china en recibir el prestigioso galardón.

Cuando los rumores comenzaron a circular, surgió una pregunta evidente: ¿por qué un fabricante enfocado en vehículos totalmente eléctricos entraría en un campeonato basado en unidades de potencia híbridas cuando existen alternativas como la Fórmula E? La respuesta principal es la visibilidad. La exposición global de la Fórmula 1 simplemente no tiene comparación, al igual que su audiencia y el compromiso de sus aficionados.

Además, según informes, BYD podría aprovechar su posición de liderazgo en el mercado de vehículos eléctricos para ingresar al segmento híbrido. En este contexto, la F1 representaría tanto un banco de pruebas como una vitrina ideal.

Los rumores sobre el interés del grupo chino se vincularon de inmediato con la posibilidad de adquirir un equipo o incluso de presentar una candidatura como 12º participante, alcanzando el límite máximo establecido por el Acuerdo de la Concordia. Pero podría haber caminos mucho más viables para BYD. Si el objetivo principal es aprovechar la plataforma global de la F1, entonces existen varias formas más económicas y directas de incorporarse que no necesariamente implican crear o adquirir un equipo.

El interés por la F1 en China ha crecido desde la pandemia, con el Gran Premio de China 2026 agotando entradas y estableciendo una nueva cifra de asistencia de 230.000 espectadores. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Hay muchos ejemplos recientes. Audi ha elegido una entrada directa y completa, con su propio equipo y unidad de potencia. Toyota, en cambio, se mantiene actualmente al margen, enfocándose en una asociación con Haas que está generando interesantes retornos de marketing y experiencia práctica en ingeniería. Luego está el precedente de Alfa Romeo, que en 2018 lanzó una colaboración basada en un patrocinio principal con Sauber, incorporando el nombre de la marca en la denominación oficial del equipo, una estrategia que resultó eficaz tanto desde el punto de vista comunicacional como comercial y que duró seis temporadas.

Este tipo de patrocinio principal también es de interés para el Grupo Geely, el gigante que controla marcas como Volvo, Proton, Polestar y Lotus. El interés de Geely Holding Group en la F1 está principalmente vinculado al relanzamiento de la marca Lotus. Hace dos años, el grupo ya intentó adquirir un equipo, pero la operación se estancó debido al fuerte aumento en las valoraciones de las escuderías.

La alternativa del patrocinio principal, por lo tanto, sigue sobre la mesa, aunque está lejos de ser económica. El actual auge de popularidad de la F1 ha impulsado significativamente los valores, y fuentes de la industria sugieren que cualquier posible socio principal tendría que desembolsar más de 50 millones de dólares por temporada, incluso para un equipo de mitad de parrilla.