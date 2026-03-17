Franco Colapinto manejó una carrera "con inteligencia" el pasado domingo en el Circuito Internacional de Shanghái, según comentó el británico Jolyon Palmer.

El piloto argentino partió desde el 12° cajón en la parrilla, pero ganó dos posiciones por la ausencia de los McLaren y avanzó aún más en el giro inicial para acomodarse sexto en el clasificador, detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Al elegir una estrategia de largar con neumáticos duros frente a los medios que montaban sus rivales, lo que lo llevaría a detenerse en boxes más tarde, la intervención del safety car en la vuelta 10 de las 56 previstas obligó a Colapinto a quedarse en pista mientras el resto entraba a boxes para cambiar a la goma dura.

Reiniciando desde el segundo lugar, detrás del líder Kimi Antonelli, Colapinto resistió muy bien en los primeros puestos pese a tener neumáticos 11 vueltas más gastados. Como era de esperar, fue adelantado por los pilotos de Ferrari y por el Mercedes de George Russell, pero luego comenzó a construir una sólida defensa, manteniendo detrás a los Haas antes de ser superado por Oliver Bearman. Más tarde jugó en equipo mientras resistía los ataques de Esteban Ocon para permitir que Gasly avanzara.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El piloto de Pilar finalmente entró a boxes en la vuelta 32 para cambiar neumáticos y fue chocado por Ocon al salir, lo que derivó en un trompo para ambos, una sanción al francés y daños en el monoplaza de Colapinto. Pese a eso, pudo seguir en carrera y llegar a la meta en la décima posición, muy cerca del Williams de Carlos Sainz.

"Sentí que esta fue la primera vez que vimos a Franco manejando con confianza (desde que está en Alpine). Y me pareció que la forma en la que contuvo a todos esos autos, vuelta tras vuelta, autos más rápidos, fue genial. La colocación del auto fue excelente", destacó el periodista Tom Clarkson en el podcast F1 Nation.

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Jolyon Palmer, que disputó 35 grandes premios de F1 con el equipo Renault en 2016 y 2017 y actualmente es analista del campeonato en F1 TV, coincidió sobre el destacado trabajo de Colapinto en el Gran Premio de China.

"Estuvo bien. Tuvo la inteligencia para usar la velocidad cuando necesitaba usarla. También tuvo un poco de mala suerte con el momento del auto de seguridad, porque estaba rodando sexto al inicio. No pudo parar en boxes porque había largado con el neumático duro. Así que sí, una carrera realmente muy buena de su parte. Un nivel de conciencia muy bueno. Obviamente fue embestido por Ocon, lo que le costó una mejor oportunidad de sumar más puntos".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

El británico también destacó lo hecho por Colapinto en la clasificación para el gran premio, ya que quedó a solo cinco milésimas de entrar en la Q3 y a tres décimas de su compañero Gasly.

"El ritmo de clasificación también fue mucho mejor. Porque da la sensación de que había estado persiguiéndolo un poco en comparación con Pierre, que sigue siendo el piloto referencia en Alpine. Pero ojalá esto le dé un poco de confianza", comentó.

Consultado sobre cuánto potencial cree que tiene Alpine en la temporada 2026 tras firmar un fin de semana muy competitivo en Shanghái, Palmer respondió: "Es una buena pregunta, porque siento que casi han sacado el máximo de lo que pueden hacer en este momento".

"La unidad de potencia Mercedes, ellos han explicado que desde que trabajan con Mercedes, tras cambiar desde Renault el año pasado, han tenido que adaptarse a una nueva forma de trabajo. Y les ha llevado un poco de tiempo sacarle el máximo a esa unidad de potencia".

"Y se puede ver entre ellos, y también McLaren —quién sabe con Williams—, pero esos dos, se ve que las diferencias se están reduciendo, el conocimiento está mejorando. Y además han tenido un mejor rendimiento del auto, lograron meterlo en una buena ventana de rendimiento", finalizó.