A partir del 1° de junio, los nuevos tests de la FIA para los motores de Fórmula 1 harán que se cierre el vacío legal en la relación de compresión de Mercedes, pero puede que no sea suficiente para que Ferrari acorte la distancia.

Cuando el campeonato del mundo adoptó nuevas unidades de potencia para 2026, la relación de compresión del motor de combustión interna se redujo de 18:1 a 16:1. Sin embargo, la relación se verifica a temperatura ambiente, y Mercedes encontró una forma de expandirla cuando el motor está en funcionamiento.

El equipo anglo-alemán le restó importancia al truco, con el jefe de equipo Toto Wolff argumentando que valía entre 2 y 3 caballos de fuerza, mientras que Max Verstappen, de Red Bull, retrucó: "definitivamente tenés que agregarle un cero a eso, y quizá incluso más".

Como principal —y posiblemente único— rival de Mercedes en los dos primeros grandes premios de la temporada, Ferrari podría estar más cerca de la postura de Wolff.

"No estoy convencido de que la nueva regla de la relación de compresión vaya a ser un factor decisivo", dijo el jefe del equipo, Fred Vasseur. "Más bien es que vamos a tener el ADUO en algún momento: la introducción del ADUO será una oportunidad para que cerremos la brecha".

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

El mecanismo de "Additional Development and Upgrade Opportunities" significa que las unidades de potencia serán evaluadas después del sexto, duodécimo y decimoctavo grandes premios de la temporada. Cada vez, los fabricantes que estén entre un 2% y un 4% por debajo de la potencia del mejor motor podrán introducir una mejora adicional, mientras que aquellos que estén a más de un 4% recibirán dos.

En la temporada 2026, esto iba a suceder después de la ronda de Miami en mayo, Spa-Francorchamps en julio y Singapur en octubre. Sin embargo, la cancelación de las fechas de abril en Medio Oriente significa que la evaluación, en teoría, tendrá lugar después de la carrera de Mónaco en junio, la ronda de Zandvoort en agosto y el Gran Premio de la Ciudad de México el 1° de noviembre.

"Pero, una vez más, no se trata solo del rendimiento puro del motor de combustión interna", insistió Vasseur. "Creo que hay mucho en la gestión de la energía, mucho en el chasis, y sería un error de nuestro lado enfocarnos solo en un parámetro".

De todos modos, claramente hay una diferencia significativa entre Mercedes y Ferrari. Hasta ahora en clasificación, la mejor Flecha de Plata fue en promedio seis décimas más rápida; Ferrari estuvo más cerca en ritmo de carrera, aunque eso se debe en parte al Modo Overtake, según Vasseur.

"Al principio [de la carrera de Shanghái] estábamos peleando con el Mercedes", dijo. "Mientras estemos dentro del segundo [de diferencia], podemos tener el extra de potencia y somos capaces de mantener el ritmo, pero en cuanto ellos hacen una diferencia de un segundo, es mucho más difícil. Quizá estamos empujando un poco más que ellos en las primeras vueltas, y luego de las primeras 10 vueltas de cada stint, volvemos a las cuatro o cinco décimas por vuelta que ellos tienen.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Sabemos que tenemos un déficit de rendimiento, principalmente en la recta, y tenemos que trabajar en eso. Estamos mejorando porque estábamos a ocho décimas en Melbourne, a seis décimas el viernes, a cuatro décimas el sábado. Paso a paso estamos entendiendo un poco más la situación y cerrando la brecha, pero ellos todavía están lejos.

"No se trata solo del motor. Significa que tenemos que trabajar en todos los aspectos, tenemos que mejorar el chasis, los neumáticos, como siempre. Las carreras no cambiaron, todos los componentes del rendimiento siguen sobre la mesa y no tenemos que enfocarnos solo en un parámetro, pero es un desafío.

"Sabemos que tenemos que mejorar el motor de combustión interna, pero esto será después de la [evaluación del] ADUO, en la energía, en el chasis, en la aerodinámica. Estamos empujando al máximo en cada área para cerrar la brecha".

Ferrari ya tiene un déficit de 31 puntos frente a Mercedes en el campeonato de constructores, mientras que aventaja por 49 puntos a McLaren, que marcha tercero, con Haas, equipo cliente de Ferrari, a un punto más atrás.