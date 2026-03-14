Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de China

Para Colapinto, lo "primordial" es la diferencia con Gasly

Franco Colapinto asegura tras la carrera sprint del GP de China que el foco está en su rendimiento comparado con el de Pierre Gasly.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Franco Colapinto logró avanzar en la carrera sprint disputada el sábado en el Circuito Internacional de Shanghái, donde el piloto argentino llegó a ocupar el 12° lugar al inicio tras partir 16°, antes de finalmente recibir la bandera a cuadros en la 14° posición.

Las chances de Colapinto en la carrera corta del fin de semana del Gran Premio de China se vieron obstaculizadas por un rendimiento el viernes en la clasificación sprint que estuvo lejos de sus propias expectativas, ya que se encontró a una distancia considerable de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien clasificó séptimo.

Al repasar su actuación en la carrera sprint, Colapinto valoró que pudo mejorar respecto a lo hecho ayer, pero dejó en claro que la atención está puesta en reducir la brecha con Gasly de cara a la clasificación para el gran premio que tendrá lugar más tarde el sábado en Shanghái.

"Es un mix de cosas que me hicieron tener menos performance el día de ayer y creo que hoy lo maximizamos un poquito mejor, pero entendemos que hay que mejorar en varias áreas, en varios aspectos", comenzó el argentino en diálogo con ESPN Argentina.

Franco Colapinto, Alpine, Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

Franco Colapinto, Alpine, Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"La degradación ahora en la carrera fue muy grande, mucho graining adelante y eso hay que también trabajar para mañana, pero creo que mi foco es la performance comparada con mi compañero, que ayer estuvo muy lejos, y mejorar en eso es lo primordial, entender por lo menos el por qué".

Colapinto finalizó con un mensaje optimista de cara a lo que puede suceder tras el Gran Premio de China, que siempre iba a ser un desafío mayor al tratarse de una pista nueva para el piloto de 22 años y de un fin de semana con formato sprint que reduce a un tercio los entrenamientos libres.

"Creo que ayer entendimos una gran parte de esa pérdida de performance y ahora a trabajar para la clasificación, pero creo que las próximas carreras serán mejores", concluyó.

Más de la Fórmula 1:

Share Or Save This Story

Artículo previo Pierre Gasly es investigado por los comisarios tras la sprint de China

Top Comments

More from
Federico Faturos

F1 EN VIVO: la clasificación del GP de China de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
F1 EN VIVO: la clasificación del GP de China de la F1 2026

Pierre Gasly es investigado por los comisarios tras la sprint de China

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Pierre Gasly es investigado por los comisarios tras la sprint de China

Russell se impone a Ferrari en la sprint de China; Colapinto es 14° y Checo Pérez último

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Russell se impone a Ferrari en la sprint de China; Colapinto es 14° y Checo Pérez último
More from
Franco Colapinto

Colapinto admite estar "perdido" en China tras la clasificación sprint

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Colapinto admite estar "perdido" en China tras la clasificación sprint

Por qué Gasly le dio las gracias a Colapinto al llegar al GP de China

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Por qué Gasly le dio las gracias a Colapinto al llegar al GP de China

Colapinto y la "lesión" del Alpine en F1: "Sabemos que tenemos algunos problemas"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Colapinto y la "lesión" del Alpine en F1: "Sabemos que tenemos algunos problemas"
More from
Alpine

Gasly: "Es bueno sentirse en la pelea y volver a estar en el top 10"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Gasly: "Es bueno sentirse en la pelea y volver a estar en el top 10"

Los comisarios llaman a Pierre Gasly tras la qualy sprint en China, pero no es sancionado

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Los comisarios llaman a Pierre Gasly tras la qualy sprint en China, pero no es sancionado

Flavio Briatore confirma que Mercedes quiere comprar una parte de Alpine F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Flavio Briatore confirma que Mercedes quiere comprar una parte de Alpine F1

Últimas noticias

Russell tras el duelo con Hamilton: "Me sorprendió en los primeros compases"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Russell tras el duelo con Hamilton: "Me sorprendió en los primeros compases"

Leclerc explica el momento "aterrador" que sufrió en la carrera sprint de China

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Leclerc explica el momento "aterrador" que sufrió en la carrera sprint de China

F1 EN VIVO: la clasificación del GP de China de la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
F1 EN VIVO: la clasificación del GP de China de la F1 2026

FIA explica la sanción a Checo Pérez en la carrera sprint de China; esto sucedió

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
FIA explica la sanción a Checo Pérez en la carrera sprint de China; esto sucedió