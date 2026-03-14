Franco Colapinto logró avanzar en la carrera sprint disputada el sábado en el Circuito Internacional de Shanghái, donde el piloto argentino llegó a ocupar el 12° lugar al inicio tras partir 16°, antes de finalmente recibir la bandera a cuadros en la 14° posición.

Las chances de Colapinto en la carrera corta del fin de semana del Gran Premio de China se vieron obstaculizadas por un rendimiento el viernes en la clasificación sprint que estuvo lejos de sus propias expectativas, ya que se encontró a una distancia considerable de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien clasificó séptimo.

Al repasar su actuación en la carrera sprint, Colapinto valoró que pudo mejorar respecto a lo hecho ayer, pero dejó en claro que la atención está puesta en reducir la brecha con Gasly de cara a la clasificación para el gran premio que tendrá lugar más tarde el sábado en Shanghái.

"Es un mix de cosas que me hicieron tener menos performance el día de ayer y creo que hoy lo maximizamos un poquito mejor, pero entendemos que hay que mejorar en varias áreas, en varios aspectos", comenzó el argentino en diálogo con ESPN Argentina.

Franco Colapinto, Alpine, Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"La degradación ahora en la carrera fue muy grande, mucho graining adelante y eso hay que también trabajar para mañana, pero creo que mi foco es la performance comparada con mi compañero, que ayer estuvo muy lejos, y mejorar en eso es lo primordial, entender por lo menos el por qué".

Colapinto finalizó con un mensaje optimista de cara a lo que puede suceder tras el Gran Premio de China, que siempre iba a ser un desafío mayor al tratarse de una pista nueva para el piloto de 22 años y de un fin de semana con formato sprint que reduce a un tercio los entrenamientos libres.

"Creo que ayer entendimos una gran parte de esa pérdida de performance y ahora a trabajar para la clasificación, pero creo que las próximas carreras serán mejores", concluyó.