El ex piloto de Fórmula 1 David Coulthard ha pedido a los aficionados que le den tiempo a las nuevas normas antes de formarse una opinión definitiva sobre ellas.

La temporada 2026 dio la bienvenida a una nueva ola de regulaciones en el campeonato y, hasta ahora, los cambios han recibido reacciones mixtas por parte de pilotos y aficionados.

Mientras algunos han criticado los adelantamientos "artificiales", el super clipping y la cantidad de gestión de energía que los pilotos deben realizar, otros disfrutaron de las emocionantes vueltas iniciales del Gran Premio de Australia que abrió la temporada, el cual incluyó una tensa batalla entre George Russell y Charles Leclerc por el liderato.

La carrera en Melbourne tuvo 120 adelantamientos, en comparación con los 45 de la carrera de 2025.

"Estaba en la fila de pasaportes saliendo de Australia con un tipo incluso mayor que yo que decía: 'He terminado con la Fórmula 1. Voy a seis grandes premios al año. Tengo todos los coches de Ferrari. Tengo un RB1'', que es un auto de cinco millones de libras que está por recibir", dijo Coulthard durante el podcast Up To Speed.

"Así que este es un cliente de alto nivel y está diciendo: 'No quiero ver gestores, quiero ver pilotos'. Y yo digo: 'OK, te escucho, pero demosle algo de tiempo'.

George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Si me siento y lo miro desde mi punto de vista, realmente disfruté las vueltas iniciales del gran premio. Se adelantaban, luego se volvían a adelantar. Los pilotos estaban descubriendo cómo utilizar las herramientas a su disposición. ¿Y acaso eso no ha sido siempre así?

"Cuando Cosworth llegó con el DFV, reescribió las reglas de la Fórmula 1. Cualquiera que no tuviera un motor como ese estaba fuera de juego. Así que creo que necesitamos darle tiempo.

"Los mejores pilotos siempre podrán utilizar las herramientas. Creo que hay algunas tácticas interesantes. Mercedes probablemente les dio la información bastante tarde a sus clientes. ¿Por qué no? No están en el negocio de que McLaren gane, ni de que lo hagan sus otros clientes. Así que, como sabemos en la Fórmula 1, las cosas cambian rápido. Tengamos esta conversación otra vez dentro de seis meses".

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