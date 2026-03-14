Russell movió bien desde la primera posición y se mantuvo al frente, pero Antonelli tuvo una salida lenta y cayó en el orden. Norris llegó a colocarse segundo por fuera en la primera curva, pero luego Hamilton quedó por delante, con Leclerc también adelantando al de McLaren en el transcurso de la primera vuelta.

Antonelli tuvo un incidente con Hadjar en la curva seis, pero ambos lograron mantenerse entre los diez primeros, con Norris y Piastri completando los cinco de adelante, mientras que Verstappen caía en el clasificador después de que tampoco pudo mover bien.

Hamilton logró superar a Russell en el giro inicial, pero el de Mercedes recuperó el liderato en la recta opuesta, solo para que el de Ferrari volviera a adelantarlo por afuera en la primera curva de la segunda vuelta.

Franco Colapinto avanzó en la primera vuelta de 16° en la parrilla hasta el 12° lugar, antes de ser superado por Bortoleto y por Verstappen. Checo Pérez, en tanto, se acomodaba en el 20° lugar del clasificador, detrás de su compañero Valtteri Bottas y de Arvid Lindblad, quien cayó al fondo por un incidente en la primera vuelta.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Franco Colapinto, Alpine Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

En la tercera vuelta Russell volvió al primer puesto otra vez en la recta opuesta del trazado de Shanghái, pero nuevamente Hamilton fue por afuera en el inicio del cuarto giro en la primera curva y recuperó el liderato, con Leclerc como un testigo privilegiado de la acción entre los dos británicos.

Más atrás, Norris y Piastri no lograban seguir el ritmo de los tres primeros y se veían bajo presión de Antonelli.

El primer lugar volvió a cambiar al final de la recta opuesta con Russell adelantando a Hamilton, pero esta vez pudo mantener detrás al de Ferrari, romper la barrera de un segundo y comenzar a alejarse.

Antonelli logró adelantar a los dos McLaren para tomar la cuarta posición en la séptima vuelta, justo cuando los comisarios deportivos le aplicaban una sanción de diez segundos por chocar a Hadjar en el incidente del giro inicial.

Después de que Hamilton perdiera el tren de Russell, Leclerc superó a su compañero de equipo para tomar el segundo lugar, pero el siete veces campeón no se rendiría e intentó recuperar la posición, con el monegasco prevaleciendo.

Oliver Bearman ocupaba la séptima posición al llegar a la décima vuelta para ser el mejor del resto con su Haas, delante de Liam Lawson, Hadjar y Pierre Gasly, quien llegó a estar sexto al inicio con el Alpine pero luego cayó de la zona de puntos.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Por su parte, Verstappen no conseguía avanzar en el clasificador y se mantenía 13°, detrás de Bortoleto y delante de Colapinto, con el argentino a menos de un segundo del cuatro veces campeón.

En 12 vueltas de carrera, Russell disfrutaba de una ventaja de cuatro segundos sobre Leclerc, quien ahora debía comenzar a preocuparse por Antonelli después de que el italiano dejara atrás a Hamilton.

Sin embargo, la carrera fue neutralizada un giro más tarde con el coche de seguridad porque el Audi de Nico Hulkenberg quedó detenido a un costado de la pista al final de la recta principal, lo que provocó múltiples paradas en los pits entre los primeros clasificados para cambiar de neumáticos medios a blandos.

Russell mantuvo cómodamente el primer puesto, seguido de Leclerc, mientras que Norris logró colocarse tercero delante de Hamilton. Lawson y Bearman no pararon, por lo que avanzaron a quinto y sexto, delante de Antonelli, que cayó a séptimo al cumplir sus diez segundos de sanción.

Colapinto estuvo entre los que pasaron por los pits, pero se mantuvo 15° en el orden, detrás de Verstappen y delante de Albon, mientras que Pérez era 19° y último en el clasificador tras los abandonos de Hulkenberg, Bottas y Lindblad.

La bandera verde finalmente regresó con tres vueltas para el final y Russell no tuvo problemas para alejarse de Leclerc. Norris logró inicialmente mantener detrás a Hamilton, solo para verse superado por fuera al iniciar la vuelta 18.

Más atrás, Colapinto ganó una posición al superar a Alonso para acomodarse detrás de Bortoleto y delante de Hadjar, a la vez que Pérez recibía cinco segundos de sanción por una infracción cometida durante el coche de seguridad.

Russell cruzó la meta primero sobre Leclerc al completar las 19 vueltas de la carrera sprint y Hamilton completó el 2-3 de Ferrari.

Norris finalizó cuarto, seguido de Antonelli y Piastri, mientras que Lawson ganó el duelo por el mejor del resto al terminar séptimo delante de Bearman, que se llevó el último punto de la carrera sprint.

Verstappen pudo avanzar con las gomas blandas en el final, pero debió conformarse con el noveno lugar y Esteban Ocon fue décimo, con Gasly quedándose fuera del top 10 en el 11° lugar para Alpine, con Colapinto en la 14° posición con el otro A526.

Checo Pérez finalizó 19° detrás de los dos Aston Martin con el Cadillac.