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Fórmula 1 GP de China

El CEO de Cadillac F1 revela cómo Colton Herta casi firma un contrato con Red Bull

Dan Towriss contó que Colton Herta estuvo cerca de unirse a Red Bull antes de ser persuadido de mantenerse alineado con el proyecto de Fórmula 1 de Cadillac.

Lydia Mee
Publicado:
Colton Herta, Hitech TGR

El CEO del equipo Cadillac de F1, Dan Towriss, reveló que Colton Herta, piloto de pruebas de la escudería, recibió previamente un contrato de Red Bull y que le llevó un mes convencer al estadounidense de no aceptar la oferta del equipo de Milton Keynes.

Tras una exitosa carrera en IndyCar, Herta decidió dar el salto a la Fórmula 1. Además de sus funciones como piloto de pruebas del equipo más nuevo de F1, actualmente también compite en Fórmula 2.

En los últimos años, Herta ha realizado pruebas con varios equipos de F1, incluidos Sauber -en el simulador- y McLaren, pero finalmente decidió dar el paso cuando Cadillac recibió luz verde para entrar al campeonato mientras busca acumular los puntos necesarios en la superlicencia.

Habiendo corrido para Andretti Autosport en IndyCar, equipo del cual Towriss es uno de sus propietarios, parecía un paso natural para Herta, pero Towriss explicó que no fue tan simple como podría pensarse, ya que el piloto estadounidense recibió ofertas de otros lugares.

"Creo que lo que mucha gente no sabe, o de lo que hemos hablado un poco, es lo bien que lo ha hecho Colton", explicó Towriss durante el podcast Beyond The Grid. "Ahora volvamos a la historia de Sauber. Estábamos buscando comprar ese equipo. Así que enviamos a Colton a la fábrica en Hinwil para subirse al simulador y fue rapidísimo.

Colton Herta, Andretti Global

Colton Herta, Andretti Global

Photo by: Penske Entertainment

"En aproximadamente una hora y media, ya era más rápido que sus actuales pilotos de Fórmula 1, y luego, a partir de ahí, hizo una prueba con McLaren, y el informe que se escribió sobre él fue excelente.

"Cuando Oscar [Piastri] dejó Alpine para ir a McLaren, hubo algunos ajustes y él hizo algunas pruebas allí, y literalmente lo hizo tan bien durante esas sesiones que volvió a casa con un contrato de Red Bull para firmar. Probablemente me llevó un mes convencer a Colton y a sus representantes de no firmar ese contrato y quedarse con nosotros.

"Así que existe un historial de trabajo de Colton que demuestra que realmente tiene un alto potencial y una gran aptitud para la Fórmula 1".

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