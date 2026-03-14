El piloto francés recibió una notificación para ir a una audiencia con los comisarios por lo que se calificó como una "liberación insegura" sucedida aparentemente antes de la carrera sprint del sábado en el Circuito Internacional de Shanghái.

El documento oficial indica una "presunta infracción del Artículo B1.6.2b.i del Reglamento de la FIA F1 – presunta liberación en una condición insegura del auto 10 a las 10:30". Por esto, Gasly fue citado junto a un representante de Alpine para las 12:30, hora local, ante los comisarios.

El apartado reglamentario en cuestión indica de manera textual: "Si se considera que un auto de F1 fue liberado en una condición insegura durante cualquier LTCS (Lap Time Classified Sessions), los comisarios pueden retrasar al piloto el número de posiciones en la parrilla que consideren apropiado. Dicha sanción se aplicará a la carrera, a menos que la infracción haya sido cometida durante la sesión de clasificación sprint, en cuyo caso la sanción se aplicará a la sesión sprint".

La citación llegó tras una carrera sprint que terminó con sabor agridulce para Galsy, ya que el francés estuvo en la pelea por los puntos en la primera parte pero luego cayó en el orden hasta finalmente cruzar la meta 11°.

Esta será la segunda visita de Gasly a los comisarios en días consecutivos, ya que también fue citado el viernes por una investigación por un posible bloqueo a Max Verstappen en la clasificación sprint, pero finalmente no recibió ningún castigo y mantuvo el séptimo lugar que obtuvo en la sesión.