Colapinto sufre con Alpine en Austria: “Es frustrante” porque las mejoras no funcionaron

Alpine llegó con expectativas al Red Bull Ring, escenario de la octava ronda de la temporada 2026 de Fórmula 1, con el objetivo de dejar atrás lo que había sido un complicado fin de semana en Barcelona.

La escudería de Enstone presentó una serie de mejoras para la cita en Austria, especialmente un nuevo alerón delantero, pero Franco Colapinto tuvo problemas para sentirse cómodo al volante del A526.

El piloto argentino fue octavo en la primera práctica, que contó con algunas ausencias importantes entre los pilotos titulares, y luego cayó al 16° lugar en el segundo entrenamiento, cinco posiciones y casi medio segundo por detrás de Pierre Gasly, su compañero de equipo.

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"Hoy no mejoró", sentenció Colapinto en diálogo con ESPN Argentina sobre la actualización que recibió el Alpine.

"Casi no hubo diferencias y fue bastante frustrante eso porque esperábamos una diferencia grande de un alerón al otro. Es muy raro. Hay que entender un poco por qué no funciona como esperábamos", agregó sobre el rendimiento del nuevo alerón delantero.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Colapinto explicó que el equipo realizó modificaciones importantes en el auto después de no sentirse cómodo durante la práctica inicial, pero el resultado fue aún peor.

"Para la FP2 hicimos cambios grandes porque el auto no iba bien, iba bastante mal en la FP1. Estaba bastante desconectado, en las curvas lentas hacía una cosa, en las curvas rápidas hacía lo opuesto, entonces era un poco complicado de trabajar. Hicimos cambios muy grandes para la FP2 y fue todo peor todavía".

"Así que fue un día en el que el auto no estuvo en la ventana correcta en ningún momento y creo que todavía no pudimos entender por qué".

"Hay que trabajar hoy a la noche. Pierre dio un salto grande. Hay que entender un poco la razón de los problemas que tenemos y por qué también el alerón no está funcionando como esperábamos", concluyó.

Colapinto tendrá una última sesión de entrenamientos libres el sábado antes de disputar la clasificación del Gran Premio de Austria.

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