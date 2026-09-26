Montoya explica por qué "admira" el intento de Colapinto en Bakú y lo compara con Verstappen

Franco Colapinto encontró apoyo en las palabras de Juan Pablo Montoya tras el choque que provocó el piloto de Alpine en la carrera del sábado de Fórmula 1 en el circuito urbano de Bakú.

El argentino se encontraba décimo para el reinicio de la carrera en la vuelta 36 de las 51 previstas, tras una intervención del coche de seguridad, cuando su intento de ganar posiciones terminó de la peor manera en la primera curva. Colapinto chocó contra su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien a su vez impactó contra Lando Norris, de McLaren, lo que provocó el abandono de los tres.

Colapinto fue el primero en señalar que había cometido un error y pidió disculpas a todos los involucrados, pero Juan Pablo Montoya se mostró comprensivo con lo que intentó hacer el piloto de 23 años en ese momento de la carrera.

"Lo difícil en ese caso es que eres agresivo, ves una oportunidad y tienes que admirarlo", dijo Montoya en F1 TV.

"Admiro a la gente que lo intenta. Cuando tienes un reinicio, lo ven como una oportunidad. Algunas personas ven un reinicio como 'no quiero perder una posición', y Franco es el tipo que quiere ir y aprovecharla. Cuando siempre eres el tipo, como Max (Verstappen), que siempre ve una oportunidad para aprovecharla, vas a cometer errores", analizó.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Montoya también analizó la maniobra de Colapinto en el reinicio y dio su punto de vista sobre lo ocurrido en base a su experiencia como expiloto de Fórmula 1 e IndyCar, entre otras categorías.

"Es difícil porque parecía que todos frenaban muy temprano. Creo que la cuestión es que, cuando tienes una referencia y vienes, no sé, a 320, 330 kilómetros por hora y frenas en la referencia de 120 metros, esperas que, viniendo a 200, vas a frenar en la de 80, y creo que él esperaba que todos fueran bastante más lejos", comentó.

Para el colombiano, Colapinto de todos modos estuvo cerca de salvar la situación y evitar el accidente.

"El problema es que, cuando estás tan atrás, ya sabes, es como un embotellamiento: todos van levantando y levantando, y ves que él frena y va a llevarse puesto a alguien, así que se aparta y se va hacia el interior. Casi detuvo el auto. Sí, cometió un error y se llevó puesto a su compañero de equipo y también dejó fuera a Lando. Quiero decir, cometió un error, pero estuvo cerca".