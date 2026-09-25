Pierre Gasly completó una muy buena clasificación este viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero cree que tenía potencial para más de no haber sido por un incidente de Franco Colapinto.

El piloto francés estaba detrás del argentino en la pista para la primera vuelta de la Q3, cuando Colapinto se fue largo hacia la escapatoria de la curva 15 luego de bloquear el neumático delantero derecho.

Gasly aseguró que eso le hizo perder lo que consideraba que iba a ser su mejor vuelta de la clasificación y la posibilidad de terminar por delante del séptimo puesto que finalmente consiguió.

"Sinceramente, estoy muy contento con el trabajo que hicimos con el equipo durante todo el fin de semana. Buen equilibrio, un gran auto y logramos llegar a la Q3 con bastante comodidad", dijo Gasly ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Tuvimos una Q3 un poco desafortunada: Franco se salió de pista en la curva 15 durante mi vuelta más rápida, y yo estaba a 2,5 segundos de conseguir un rebufo en la recta de atrás, así que perdí dos décimas en la curva 15. Además, me quedé un poco solo en esa recta, así que creo que Lewis estaba a nuestro alcance; incluso podíamos haber conseguido un sexto puesto. En el segundo intento, Lando se fue recto, así que todo terminó después de la curva tres. Teniendo eso en cuenta, sigo muy contento con el séptimo puesto", agregó.

Gasly se sintió cómodo desde los entrenamientos del jueves en el circuito urbano de Bakú e insistió en el muy buen balance que logró junto a Alpine para afrontar los desafíos que presenta la pista de Azerbaiyán.

"Debo decir que estoy muy contento con el equilibrio que conseguimos aquí, porque necesitas tener confianza para frenar al límite y tirar el auto en las curvas, y obviamente eso fue lo que pasó.

"Con los neumáticos fríos, etc., a veces todo se siente desordenado, pero una vez que llegamos a la ventana adecuada, diría que el auto se comportó bastante bien. Y, como digo, creo que había siete décimas por ganar, lo que nos habría dejado a cuatro décimas de los puestos P2 y P3. En un circuito como este, es un buen resultado. Creo que hay muchos aspectos positivos y, además, esto me da mucha confianza para mañana", concluyó.