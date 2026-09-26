Verstappen y Russell defienden a Colapinto tras el pedido de suspensión de Norris: “Sería demasiado severo”

Franco Colapinto quedó en el ojo de la tormenta tras el accidente múltiple que provocó en el Gran Premio de Azerbaiyán, que dejó fuera de carrera a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, y a Lando Norris, de McLaren.

El campeón vigente de Fórmula 1 se mostró especialmente enojado y sostuvo que la FIA debería aplicar suspensiones a los pilotos que cometen este tipo de acciones.

“Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero; todas mis piezas ahora están en la basura. La gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1”, afirmó Norris.

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Consultado sobre si hablaría con la FIA en caso de que Colapinto no recibiera una sanción acorde con su pedido, Norris comentó: “No lo he visto, pero si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”.

Sin embargo, tanto George Russell como Max Verstappen opinaron que un castigo semejante sería excesivo para el piloto argentino. Ambos coincidieron en que se trató de un error en una situación de carrera en la que había poco margen.

“Creo que eso es demasiado severo. Personalmente, creo que en los reinicios tras el Safety Car, con los neumáticos fríos, un error muy pequeño puede tener grandes consecuencias. Y, por lo que vi hoy, eso fue lo que pareció suceder”, dijo Russell en la conferencia de prensa oficial de los tres integrantes del podio en Azerbaiyán.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Fue un pequeño error que tuvo una gran consecuencia. Personalmente, creo que las sanciones de suspensión de una carrera deberían aplicarse cuando los pilotos hacen algo intencionalmente muy peligroso e imprudente. Así que creo que fue desafortunado”, agregó el ganador de la carrera.

Verstappen, quien finalizó segundo este sábado en Bakú, sostuvo que bastaba con que Colapinto reconociera su error y se disculpara, y señaló que este tipo de situaciones pueden ocurrir.

“Mientras el piloto que lo provoca sea consciente de lo que hizo y se disculpe, entonces, quiero decir, sí, estas cosas pasan. Puede ser un pequeño error o un error de cálculo: bloqueas los neumáticos, estás por el interior, hay poco agarre”, analizó.

“Y, por supuesto, supongo que es desafortunado que haya tantos autos involucrados. Pero sí, lamentablemente, estas cosas pasan. Y no es agradable. Creo que no es agradable para ninguno de los involucrados. Pero, como dijo George, creo que sí, una suspensión de una carrera probablemente es demasiado”.

Isack Hadjar, tercero en el Gran Premio de Azerbaiyán, también dio su punto de vista, en línea con lo expresado por Russell y Verstappen.

“Por mi parte, creo que la pista no es lo suficientemente buena. Cuando te sales de la trazada, empieza a estar muy bacheada. Es difícil generar temperatura detrás del Safety Car. Va bastante lento. Entonces te excedes y eso tiene consecuencias muy, muy importantes. Así que creo que sí, una suspensión de una carrera es demasiado severa”.