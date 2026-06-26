F1 GP Austria 2026: A qué hora y cómo ver la clasificación de Franco Colapinto y Checo Pérez
Luego de un viernes con resultados contrastantes para los latinoamericanos, te dejamos las opciones para seguir la clasificación.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
El líder del campeonato, Kimi Antonelli, consolidó el dominio de Mercedes al registrar el tiempo más rápido (1m07.014s) en la segunda práctica del Gran Premio de Austria, superando a la dupla de McLaren integrada por Oscar Piastri y Lando Norris, con lo cual aspira a ser el contendiente por la pole en la clasificación.
La sesión vespertina se convirtió en un desafío extremo debido a las altas temperaturas en el Red Bull Ring, donde el asfalto alcanzó los 49°C y provocó múltiples fallos de fiabilidad en la parrilla. Alex Albon reportó una pérdida total de potencia en su Williams, mientras que el mexicano Sergio Pérez sufrió un nuevo revés al tener que detener su Cadillac en la curva 6 debido a problemas de sobrecalentamiento, lo que provocó un Virtual Safety Car.
Por su parte, Max Verstappen finalizó en la cuarta posición a bordo de su Red Bull, seguido de cerca por el Ferrari de Lewis Hamilton en el quinto puesto.
Franco Colapinto rodó con una estrategia diferente a la de Pierre Gasly iniciando con la evaluación del compuesto duro, pero con un top 10 en la FP1.
Horarios del GP de Austria de F1 2026: práctica 3 y clasificación
Práctica 3 (FP3)
- México: Sábado 27 de junio de 2026- 4:30h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 27 de junio de 2026- 4:30h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado de junio de 2026- 6:30h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 27 de junio de 2026- 6:30h
- Argentina: Sábado 27 de junio de 2026- 7:30h
- Uruguay/Paraguay: Sábado 27 de junio de 2026- 7:30h
Clasificación GP de Austria F1 2026
- México: Sábado 27 de junio de 2026 - 8:00h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 27 de junio de 2026 8:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 27 de junio de 2026- 9:00h
Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 27 de junio de 2026- 10:00h
- Argentina: Sábado 27 de junio de 2026- 11:00h
- Uruguay/Paraguay: Sábado 27 de junio de 2026- 11:00h
¿Cómo ver el GP de Austria de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
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