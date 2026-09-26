Briatore está “extremadamente decepcionado” con Colapinto y analiza “qué medidas deberían tomarse”
El asesor ejecutivo de Alpine se mostró “extremadamente decepcionado” por el accidente que provocó Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán y avisó que podría tomar medidas al respecto.
Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Flavio Briatore no fue compasivo con Franco Colapinto en sus declaraciones posteriores al choque que provocó el piloto argentino en la carrera del sábado de Fórmula 1 en el circuito urbano de Bakú.
Colapinto desencadenó un accidente múltiple al calcular mal la frenada de la primera curva en el reinicio posterior a una neutralización de la carrera con el coche de seguridad. Esto lo llevó a chocar contra el auto de Pierre Gasly, quien a su vez impactó contra el McLaren de Lando Norris.
Los tres pilotos quedaron fuera de la competencia y Alpine perdió la posibilidad de sumar puntos importantes para el campeonato de constructores, en el que mantiene una apretada batalla con Racing Bulls por el quinto puesto.
"Obviamente, estoy extremadamente decepcionado por el resultado de la carrera de hoy, sabiendo que perdimos puntos valiosos en la lucha por el Campeonato. Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, especialmente cuando ambos autos estaban en posiciones que nos permitían sumar puntos y veníamos teniendo un buen rendimiento", dijo Briatore tras la carrera.
"Lo siento mucho por el equipo y por Pierre, que hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana. También les pido disculpas a Lando [Norris] y a McLaren por arruinarles la carrera".
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Briatore consideró que la maniobra de Colapinto fue inaceptable teniendo en cuenta la experiencia que ya tiene en la Fórmula 1.
"Sé que Franco asumió toda la responsabilidad por lo ocurrido, como debía hacerlo. De hecho, frenó demasiado tarde teniendo en cuenta el contexto de la carrera y el reinicio tras el Safety Car. Fue una maniobra muy desacertada para un piloto con su experiencia".
El italiano agregó que planea analizar cuidadosamente lo ocurrido y no descartó que pueda tomar medidas.
"Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido y considerar qué medidas deberían tomarse, para que podamos aprender de ello y evitar que una situación así vuelva a ocurrir en el futuro", concluyó.
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