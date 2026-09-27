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NASCAR Cup Kansas II

Posiciones del campeonato de la NASCAR Cup 2026 tras Kansas II

Larson ha ampliado su ventaja en el campeonato tras una jornada dominante, y ahora está 26 puntos por delante de Hamlin en la lucha por el título.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Kyle Larson, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet; Denny Hamlin, No. 11 Joe Gibbs Racing Toyota

Al entrar en esta carrera, Kyle Larson estaba solo un punto por delante de Denny Hamlin en la lucha por el campeonato, pero después de un gran día en Kansas, ahora está 26 puntos por delante de Hamlin.

Aunque Hamlin logró un resultado entre los cinco primeros, Larson consiguió el máximo de puntos al ganar la carrera, dominar las etapas y obtener el bono por la vuelta más rápida.

Christopher Bell superó a Joey Logano por el tercer puesto, y está a 50 puntos del liderato.

El mayor perdedor en la clasificación fue Carson Hocevar, que terminó fuera del top 30 debido a daños por un accidente y cayó tres posiciones hasta el 11.º lugar en la clasificación.

El que más ganó fue Austin Cindric, quien lideró el camino para Team Penske con un impresionante segundo puesto, subiendo dos posiciones hasta el noveno lugar en la clasificación.

Ahora quedan seis carreras en la lucha por el título de 2026, con la Cup Series rumbo a Las Vegas Motor Speedway el próximo fin de semana.

Lee también:

Puntos de la NASCAR Cup 2026 después de Kansas II (Carrera 30 de 36)

Pos. Piloto Puntos

Posiciones ganadas o perdidas
Kyle Larson 2282 --
2 Denny Hamlin 2256 --
3 Christopher Bell 2232 +1
4 Joey Logano 2215 -1
5 Ryan Blaney 2191 +1
6 Ty Gibbs 2188 -1
7 Tyler Reddick 2171 --
8 Chase Briscoe 2159 +1
9 Austin Cindric 2142 +2
10 Bubba Wallace 2142 --
11 Carson Hocevar 2132 -3
12 William Byron 2124 +1
13 Chase Elliott 2121 -1
14 Ryan Preece 2109 --
15 Chris Buescher 2096 --
16 Daniel Suarez 2095 --
CORTE DEL CHASE CORTE DEL CHASE CORTE DEL CHASE CORTE DEL CHASE
17 Shane van Gisbergen 660 --
18 Brad Keselowski 641 --
19 Ross Chastain 614 --
20 Michael McDowell 580 --
21 Erik Jones 570 --
22 Todd Gilliland 538 --
23 AJ Allmendinger 529 --
24 Austin Dillon 510 +1
25 Josh Berry 503 -1
26 John Hunter Nemechek 489 +1
27 Zane Smith 483 -1
28 Alex Bowman 475 --
29 Ricky Stenhouse Jr. 455 --
30 Riley Herbst 427 --
31 Noah Gragson 377 --
32 Cole Custer 377 --
33 Ty Dillon 333 --
34 Connor Zilisch 325 --
35 Cody Ware 226 --
36 Casey Mears 13 --
37 Kevin Magnussen 11 --
38 Jimmie Johnson 9 --
39 Katherine Legge 8 --
40 BJ McLeod 4 --

Nota: Kyle Busch sumó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos seguido la decisión de NASCAR de dejar de clasificar a Busch en la clasificación semanal de pilotos.

Watch: Larson thrilled with extending Chase lead after Kansas victory

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