Posiciones del campeonato de la NASCAR Cup 2026 tras Kansas II

Al entrar en esta carrera, Kyle Larson estaba solo un punto por delante de Denny Hamlin en la lucha por el campeonato, pero después de un gran día en Kansas, ahora está 26 puntos por delante de Hamlin.

Aunque Hamlin logró un resultado entre los cinco primeros, Larson consiguió el máximo de puntos al ganar la carrera, dominar las etapas y obtener el bono por la vuelta más rápida.

Christopher Bell superó a Joey Logano por el tercer puesto, y está a 50 puntos del liderato.

El mayor perdedor en la clasificación fue Carson Hocevar, que terminó fuera del top 30 debido a daños por un accidente y cayó tres posiciones hasta el 11.º lugar en la clasificación.

El que más ganó fue Austin Cindric, quien lideró el camino para Team Penske con un impresionante segundo puesto, subiendo dos posiciones hasta el noveno lugar en la clasificación.

Ahora quedan seis carreras en la lucha por el título de 2026, con la Cup Series rumbo a Las Vegas Motor Speedway el próximo fin de semana.

Lee también: NASCAR Cup Larson suma el máximo de puntos con una victoria récord en la NASCAR Cup en Kansas

Puntos de la NASCAR Cup 2026 después de Kansas II (Carrera 30 de 36)

Nota: Kyle Busch sumó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos seguido la decisión de NASCAR de dejar de clasificar a Busch en la clasificación semanal de pilotos.

Watch: Larson thrilled with extending Chase lead after Kansas victory