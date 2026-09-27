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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Un piloto sale en defensa de Colapinto: “Todos lo hicimos; te disculpas una vez y sigues con tu vida”

El piloto británico Alex Brundle señaló que el error que cometió Franco Colapinto le puede pasar a “todos” en algún momento y recordó el choque de Kimi Antonelli contra Max Verstappen el año pasado en Austria.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Franco Colapinto provocó un accidente múltiple el sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán que terminó con su carrera y con las de Pierre Gasly, su compañero en Alpine, y Lando Norris, piloto de McLaren.

El piloto argentino cometió un error en la frenada hacia la primera curva durante el reinicio tras un período de coche de seguridad y golpeó el monoplaza del francés, quien, a su vez, impactó contra el del británico.

Colapinto asumió de inmediato la responsabilidad por lo sucedido, pero eso no impidió que Norris reclamara que debía ser suspendido por una carrera, mientras que Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, dijo estar "extremadamente decepcionado" y anticipó que podría haber medidas internas en el equipo.

Desde entonces, los tres integrantes del podio en Bakú —George Russell, Max Verstappen e Isack Hadjar— señalaron que sería demasiado severo aplicar una sanción ejemplificadora a Colapinto, quien finalmente recibió una penalización de cinco puestos en la parrilla de salida de la próxima carrera.

El expiloto Juan Pablo Montoya, ganador de siete grandes premios de F1 y dos veces vencedor de las 500 Millas de Indianápolis, dijo que admiraba a Colapinto por intentar avanzar en un reinicio, a diferencia de otros pilotos que se limitaban a tratar de no perder posiciones.

También lee:
Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren

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Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Por su parte, Alex Brundle, quien cuenta con una amplia experiencia en carreras de resistencia, como las 24 Horas de Le Mans y las 24 Horas de Nürburgring, así como en la Fórmula 2, recordó que lo que le pasó a Colapinto es algo que les sucede a todos los pilotos.

"Todos lo hemos hecho en algún momento", dijo el británico en F1 TV. "Te pasas de largo, tienes los frenos fríos. Yo definitivamente lo he hecho. Entras demasiado profundo; eso es el automovilismo. La temperatura ambiente había bajado un poco, pero también tiene razón en levantar la mano y asumir la responsabilidad, y a veces tienes que decir: ‘Mira, entré demasiado profundo. Cometí un error’. Te disculpas con todos en el garaje una vez y después sigues con tu vida".

Alex Brundle puso como ejemplo un incidente similar protagonizado por Kimi Antonelli, el actual líder del campeonato de Fórmula 1, cuando chocó contra Max Verstappen en la primera vuelta del Gran Premio de Austria de 2025.

"Tienes que seguir adelante. Recuerdo al piloto que lidera el campeonato mundial haciendo algo muy similar en las primeras etapas de su carrera en Fórmula 1 y golpeando con fuerza, por ejemplo, contra el costado del auto de Max Verstappen", concluyó.

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