Checo Pérez sale desde el pitlane en el GP de Hungría
El piloto mexicano había clasificado último con el Cadillac en el circuito de Hungaroring.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Sergio Pérez deberá comenzar el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 desde el pitlane después de que Cadillac realizara modificaciones en el auto bajo el régimen de parque cerrado.
Según el documento emitido por los comisarios, el equipo modificó la puesta a punto de la suspensión del coche número 11 después de la clasificación, una acción que infringe los artículos B3.5.3a y B3.5.4 del Reglamento de la Fórmula 1. Como consecuencia, Pérez estará obligado a iniciar la carrera desde el pitlane.
El piloto mexicano había clasificado en la última posición al volante de su MAC-26, por lo que no perderá lugares en la parrilla de salida debido a esta decisión del equipo, que apunta a que Pérez pueda tener un mejor ritmo de carrera.
El resultado de la clasificacion fue el final de un sábado difícil para el de Guadalajara, ya que no había podido disputar la última práctica libre por una falla en la unidad de potencia que lo dejó a pie apenas salió de los pits.
"Sí, fue bastante complicado. Creo que todo se hizo de forma muy apresurada", dijo Pérez. "Tuvimos que cambiar la caja de cambios y tenemos la sensación de que algo salió mal, especialmente en alta velocidad el auto no está en ningún lado, desliza muchísimo.
El propio Pérez advirtió que arrancar desde el pitlane sería bueno: "Con suerte podremos encontrar el problema más tarde hoy y, si eso significa arrancar desde el pitlane, estaré contento de aceptarlo, porque pasar 70 vueltas alrededor de este lugar con un auto descompensado puede ser muy complicado".
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