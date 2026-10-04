Di Giannantonio, frenado por el dolor: "Era como si tuviera un cuchillo clavado en el costado"
El piloto del equipo Pertamina Enduro VR46 ya ha hecho casi un milagro al poder terminar el Gran Premio de Japón, ya que, a pesar de no sufrir fracturas, las secuelas del accidente provocado por Álex Márquez en la carrera Sprint se han hecho notar. Ahora espera recuperarse lo antes posible, ya que Mandalika está a la vuelta de la esquina.
Casi se podría decir que el fin de semana del Gran Premio de Japón de MotoGP prácticamente se acabó para Fabio Di Giannantonio en la primera vuelta de la carrera Sprint. El piloto del equipo Pertamina Enduro VR46 se vio envuelto, sin tener ninguna culpa, en el accidente provocado por Álex Márquez y en el que también se vio implicado Pedro Acosta, lo que le hizo salir despedido de su Ducati y caer de forma muy violenta sobre el asfalto con el costado derecho.
Las pruebas a las que se sometió ayer en el Centro Médico descartaron la presencia de fracturas, pero el piloto romano regresó esta mañana al circuito aún muy magullado y, por lo tanto, la carrera fue para él un auténtico calvario. El mero hecho de haberla terminado ha sido casi un milagro, pero el 18.º puesto final, a más de 50 segundos del ganador, Marc Márquez, dejó claro de inmediato lo precarias que eran sus condiciones. Algo que el propio piloto confirmó tras la carrera.
"Desde luego, no estoy en plena forma. Esperaba encontrarme mucho mejor después de pasar la noche, pero no ha sido así. Desde esta mañana me cuesta un poco moverme con soltura en la moto, sobre todo en el lado derecho, donde recibí el golpe. Las costillas aún no están al 100 % y, desde esta mañana, me ha costado moverme con total naturalidad sobre la moto. Me ha costado mucho hacer las cosas normales, así que ha sido un día complicado", declaró Di Giannantonio a los periodistas presentes en Mandalika, entre los que se encontraban los de Motorsport.com.
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images
Cuando le preguntaron si le dolía más la cadera o las costillas, "Diggia" añadió: "Al final, me duele todo el lado derecho. La cadera no me permite adoptar una postura natural y, además, están las costillas: cuando recibes un golpe en las costillas, es como si tuvieras una especie de cuchillo clavado ahí dentro todo el día. En resumen, ambas cosas".
Por desgracia, no queda mucho tiempo para recuperar la forma, porque el próximo viernes ya volvemos a la pista en Indonesia: "Intentaré recuperarme lo máximo posible. Sin duda, siempre tenemos una agenda apretada de vuelos, eventos y otras cosas, pero haremos todo lo posible por llegar lo más cerca posible del 100 % de cara a Mandalika".
Entre otras cosas, es una carrera especial para el equipo de Tavullia, ya que se trata de la carrera local del patrocinador principal, Pertamina Enduro, lo que conlleva un montón de compromisos fuera de la pista: "Para ellos es muy importante, pero también para nosotros. Sin duda, queremos hacer un gran trabajo delante de ellos, así que daré lo mejor de mí para llegar allí al 100 %".
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