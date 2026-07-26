Sainz insta a Williams a inspirarse en Aston Martin para salir del pozo

Carlos Sainz considera que Williams debe inspirarse en la remontada de Aston Martin en la clasificación del Gran Premio de Hungría, ya que pone de relieve lo que es posible para su escudería de Formula 1 en dificultades.

Sainz fue 18º en Hungaroring, con su compañero Alex Albon en 19º, lo que supone la quinta ocasión consecutiva en la que Williams ha tenido al menos un piloto eliminado en la Q1.

Aunque ambos se clasificaron por delante de Lance Stroll, que fue 20º, el sábado fue más positivo para su compañero en Aston Martin, Fernando Alonso, que llegó a la Q2 por primera vez en 2026 con el 16º puesto.

Esto sucedió después de la primera gran actualización de la temporada de Aston Martin, con un chasis radicalmente diferente —la próxima actualización del motor llegará en Zandvoort— para dar al equipo un impulso muy necesario.

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Eso se debe a que el equipo de Silverstone había sido cómodamente hasta ahora el más lento de la F1, a unos dos segundos del ritmo, pero la actualización de Hungría mostró lo rápido que pueden cambiar las situaciones.

Así que Sainz ha instado a Williams a tomar nota de cara a las actualizaciones previstas para Baku en septiembre, que el jefe del equipo James Vowles afirmó previamente que serían "casi un coche completamente nuevo".

Carlos Sainz, Williams Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Como equipo tenemos que verlo de manera positiva, y quiero que todos sean positivos al respecto en lugar de tener miedo", dijo Sainz, que no suma puntos desde Canadá, hace cinco rondas.

"En todo caso, para mí solo demuestra que cuando entiendes cuáles son tus limitaciones y ves a otro equipo de Formula 1 con instalaciones similares a las tuyas tener una remontada tan grande y añadir tantos puntos de carga aerodinámica al coche en seis meses, tenemos el valor para demostrarles a ellos y a nosotros mismos que podemos hacer lo mismo.

"Y si no estamos haciendo lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos esa capacidad? Así que para mí lo importante de cara al futuro es demostrar que también podemos tener la capacidad de lograr una remontada como la que acaba de hacer otro equipo de la zona media delante de nosotros.

"Así que Aston pasó de tener peor carga aerodinámica y peor chasis que nosotros en Spa a tener ahora la mejor carga aerodinámica de la zona media.

"Así que está en nuestras manos encontrar la solución para añadir carga aerodinámica y encontrar la evolución. Así que lo veo de forma positiva, en el sentido de que el equipo debería mirar eso y decir: sí, es posible si haces las cosas bien".

Pero entregar actualizaciones de forma eficiente es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente porque Williams ya ha tenido problemas con la producción de su coche de 2026, lo que lo llevó a saltarse el shakedown de Barcelona.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Así que Sainz cree que "todavía tenemos que ver" cuánto impacto tendrán las mejoras en Azerbaijan, con las que Williams espera abordar el problema de peso de su FW48 y el rendimiento general del coche.

Sin embargo, Albon no es tan positivo, ya que dijo: "No sé qué tipo de actualización tuvo Aston, solo podría soñar con eso, solo podríamos soñar con una actualización así.

"Juego limpio para ellos. Vamos a pelear con ellos en algunas carreras puramente por la velocidad en recta, pero puedo decirte que en las curvas son considerablemente más rápidos que nosotros.

"Es revelador porque también para nosotros, creo que sabemos cuál es nuestra actualización de Baku, no es eso, así que tenemos trabajo que hacer".