La bronca de Bortoleto tras su costoso accidente en Mónaco: "¿Por qué asumo tanto riesgo?"
Un autocrítico Gabriel Bortoleto se culpó a sí mismo por un accidente temprano en la clasificación del Gran Premio de Mónaco que lo privará de cualquier oportunidad de puntuar
Con el déficit de potencia de Audi siendo menos perjudicial en Mónaco de lo que ha sido en otros lugares, este fin de semana de Fórmula 1 estaba señalado como una gran oportunidad para sumar a su modesto total de dos puntos.
Tanto Gabriel Bortoleto como su veterano compañero de equipo Nico Hulkenberg terminaron las tres sesiones de práctica dentro del top 10, insinuando lo que era posible más tarde en la clasificación y luego en la carrera.
Pero después de completar una vuelta que era lo bastante buena para la Q2, Bortoleto tocó la barrera interior en la entrada de la Nouvelle Chicane al final de la Q1, quedando detenido con la suspensión delantera izquierda rota y provocando una bandera roja.
Bortoleto tuvo mala suerte de que el más mínimo toque provocara un abandono temprano, pero cuando Motorsport.com se lo planteó, el brasileño no quiso excusas y se culpó totalmente por no dejar ningún margen.
"Fue un toque muy pequeño, pero ni siquiera se trata del toque", respondió el joven de 21 años. "Se trata de por qué debería asumir tanto riesgo en esa curva en la que ya hemos visto a pilotos romper la suspensión en el pasado?
"Lo entendería si ocurriera en una vuelta de Q2 o Q3 cuando estuviéramos empujando al límite. Pero en una vuelta de Q1, diría que esto fue un error que no me he visto cometer a menudo. Pero necesito volver a analizar un poco y entender por qué estaba empujando tanto tan temprano en la clasificación.
"Empujé un poco demasiado en la Q1 cuando no hacía falta porque teníamos un coche que fácilmente podía pasar la Q1 al menos. Así que puedes dejar un poco más de margen, ganar algo de confianza."
Gabriel Bortoleto, Audi
Photo by: Erik Junius
Mientras tanto, Hulkenberg salió perjudicado en una apretada batalla de cuatro coches por la Q3, que ganó un eufórico Pierre Gasly para Alpine.
Pero Audi sí confirmó que podría haber estado cerca de una salida entre los 10 primeros y, con ello, una buena posibilidad de sumar puntos con una actuación limpia el domingo por la tarde. Esa constatación ha hecho que el error de Bortoleto en la clasificación sea aún más frustrante.
"El ritmo estaba ahí", reconoció. "Es simplemente decepcionante saber que puedes estar luchando por los puntos. Es difícil para nosotros porque ahora mismo solo tenemos ciertos circuitos seleccionados en los que podemos hacer eso a menudo, y Mónaco era uno de ellos.
"Mónaco es un circuito especial, así que realmente quería hacer un buen trabajo para el equipo. Siento que es difícil pasar página porque veo lo duro que trabajan. Siempre soy muy duro conmigo mismo, porque también soy duro con ellos cuando las cosas no están bien.
"Es una pena que no haya podido dar lo que el equipo merecía."
Las fotos del sábado en el Gran Premio de Mónaco
Las fotos del sábado en el GP de Mónaco de F1 2026
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