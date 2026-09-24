Doble penalización para Aston Martin en Bakú: Alonso y Stroll, condenados al fondo de la parrilla

Fernando Alonso y Lance Stroll saldrán desde el fondo de la parrilla en el Gran Premio de Azerbaiyán de F1 tras recibir penalizaciones en parrilla por montar nuevos componentes de la unidad de potencia Honda.

Alonso y Stroll ya habían sufrido retrasos en la parrilla a principios de este año, ya que los problemas de fiabilidad de Honda significaban que ninguno de los dos pilotos tenía esperanza alguna de ceñirse al límite de cuatro motores de la temporada.

Aston Martin y su socio de unidades de potencia Honda han decidido ahora instalar el último lote de unidades de potencia en ambos coches.

Alonso montará un quinto motor V6 y turbocompresor, así como un noveno conjunto de componentes auxiliares. Como es la primera vez que el bicampeón del mundo supera su asignación de motor y turbo, se le impone una penalización de 10 puestos por cada uno, además de una penalización adicional de cinco puestos por los componentes restantes.

Lance Stroll y Fernando Alonso han seguido caminos opuestos en cuanto a la asignación de motores para 2026 debido a los persistentes problemas de fiabilidad. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Stroll utilizará un sexto turbo, una séptima batería, una sexta unidad de electrónica de control y un octavo conjunto de componentes auxiliares. Como el canadiense ya había superado su asignación en cada uno de esos cuatro elementos, recibió cuatro penalizaciones de cinco puestos en parrilla, para un total de 20.

Si los pilotos reciben retrasos en parrilla de más de 15 posiciones, están obligados a salir desde el fondo de la parrilla, aunque en el caso de Aston Martin esa regla es solo una formalidad.

Ambos pilotos terminaron últimos en la FP2, con solo el Valtteri Bottas de Cadillac en la sesión FP1 del jueves por la mañana. Alonso solo logró nueve vueltas en la segunda práctica antes de desaparecer en el garaje con una presunta fuga de aceite en la unidad de potencia.

George Russell, de Mercedes, marcó claramente el ritmo en la FP2 en el Baku City Circuit, por delante de su compañero de equipo líder del campeonato, Kimi Antonelli.