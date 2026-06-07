Dos tendencias preocupantes para Russell mientras Antonelli sigue brillando en la F1 2026

El costoso abandono de George Russell en el Gran Premio de Canadá, que lo dejó a 43 puntos de distancia, mostró que tendría que lidiar este año con un problema del tamaño de Kimi Antonelli. Su quinta derrota en clasificación ante un italiano en gran forma en Mónaco subrayó aún más que ese problema no desaparecerá pronto.

Russell había tenido un fuerte inicio en la temporada 2026 de Fórmula 1 con una victoria de principio a fin desde la pole en Melbourne, pero una serie de acontecimientos desafortunados, desde los momentos del safety car hasta problemas de fiabilidad, cambiaron rápidamente el impulso en la lucha por el título de 2026 hacia Antonelli.

Pero más allá de la pésima suerte de Russell en China, Japón y Canadá, en las últimas carreras ha surgido una tendencia igual de preocupante, si no más. En circuitos de baja energía donde el calentamiento de los neumáticos es un factor importante, el estilo de conducción ultrasuave de Russell parece estar jugando en su contra con el coche de 2026, mientras que los giros de volante más agresivos de Antonelli parecen colocarlo de forma natural en la ventana correcta para sacar el máximo del W17.

La diferencia apareció por primera vez en Miami, donde Russell se clasificó a cuatro décimas de Antonelli tanto en la clasificación sprint como en la del gran premio. Russell inicialmente atribuyó ese déficit a que el Miami Autodrome es un circuito maldito para él debido a su asfalto liso. Pero en los siguientes dos circuitos de baja energía con abundancia de curvas lentas pero pocas secciones de mayor velocidad para generar carga lateral en los neumáticos, Montreal y Montecarlo, surgió un escenario similar.

En Canadá, Russell aún logró superar a Antonelli en clasificación por un margen estrecho, aunque admitió que estaba "en ninguna parte hasta la última vuelta de la Q3" en ambas sesiones de clasificación y logró sacar de la manga una vuelta "especial".

Pero en las estrechas calles de Mónaco, Russell fue derrotado con claridad, con Antonelli lanzándose hacia la pole mientras que el primero solo pudo lograr el sexto puesto, a cuatro décimas.

"La verdad es que no sé muy bien qué está pasando", dijo un Russell desconcertado. "Está claro que hay algo en mi pilotaje que no está ayudando al coche en este momento."

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

En Mónaco salió a la luz que Russell tuvo dificultades para llevar los neumáticos a temperatura, un problema que también afectó a otros pilotos a lo largo de la parrilla, mientras que Antonelli parecía ser mejor deslizando de forma natural los neumáticos hasta la ventana operativa correcta sin tener que hacer un gran ajuste. La mayor parte del déficit de cuatro décimas de Russell llegó en el segundo y tercer sector, particularmente en la Nouvelle Chicane.

Sin embargo, hay una gran diferencia entre reconocer la diferencia en la telemetría y entender cómo abordarla. El sábado en Mónaco dejó a Russell "desconcertado", con su lado del garaje estudiando ahora formas en las que podría ajustar su pilotaje en las vueltas de salida e investigando otros retoques relacionados con la puesta a punto para ayudar a mitigar el problema en circuitos similares de baja velocidad.

"Creo que claramente hay una diferencia de estilo de conducción entre los dos, que ya estaba ahí el año pasado", explicó Russell. "El año pasado jugó muy bien a mi favor y este año claramente está jugando perfectamente a su favor, pero aun así no responde por qué fui tan bueno al inicio del año y tan malo ahora.

"Así que tenemos que analizar por qué es así. Está claro en los datos. La diferencia es que cómo conducimos tiene un impacto enorme en los neumáticos. Él simplemente está poniendo los neumáticos en una ventana mejor que yo. Un mejor equilibrio a lo largo de una vuelta y el ritmo simplemente le sale con más facilidad. No sé por qué es así."

El problema no debería aparecer el próximo fin de semana en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya con sus curvas largas y exigentes, lo que convierte al evento español en un buen barómetro para saber si la teoría del estilo de conducción es un problema aislado o si hay otros factores en juego.

Antonelli, imperturbable, no pestañea ante su mayor prueba hasta ahora

Esa primera tendencia no sería un desastre tan grande si Russell estuviera emparejado con un compañero de equipo novato que también estuviera sufriendo. Pero la versión 2026 de Kimi Antonelli no se parece en nada a la del año pasado, y la segunda tendencia emergente que realmente está arruinando las esperanzas de Russell por el título es que, haga lo que haga la F1 con su compañero de equipo menos experimentado, el joven de 19 años simplemente está respondiendo con un entusiasmo imperturbable.

La clasificación en Mónaco fue la mayor prueba hasta ahora para Antonelli, ya que afrontó un desafío sorpresa por la pole del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen. En lo que respecta a la presión, no hay nada más intenso que el circuito urbano de 3,3 km. Cada curva es una oportunidad de equivocarse, cada ondulación una ocasión de perder el equilibrio. Pero Antonelli completó una vuelta de pole supremamente impresionante, posiblemente su mejor momento en la F1 hasta ahora, y subrayó aún más que simplemente no va a desaparecer.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La confianza está en su punto más alto de todos los tiempos y, como hizo antes que él Lewis Hamilton, el piloto de Bolonia ha encajado bien con el experimentado ingeniero de carrera Peter Bonnington en su oído.

"Esta es una de las sesiones de clasificación más intensas, si no la más intensa, del año, y requiere un esfuerzo enorme, también en la práctica, porque simplemente sigues intentando acercarte al límite", dijo Antonelli poco después de bajarse del Mercedes, con la adrenalina aún recorriéndole las venas.

"Luego se trata de encontrar esas dos últimas décimas, no es fácil porque los muros empiezan a acercarse y no es fácil ganar confianza. Pero tengo que ser honesto, me sentí genial esta mañana y estoy contento de que pudiéramos terminar el trabajo hoy.

"Fue una de esas vueltas que llamamos la vuelta mágica."

Con cada fin de semana de carrera que pasa, Mercedes se siente más reivindicada por su decisión de dejar que Antonelli superara sus problemas de novato durante una dura campaña de debut en 2025, y junto a su velocidad natural, su capacidad para absorber información y aprender de sus errores lo ha convertido en un competidor formidable aparentemente de la noche a la mañana.

¿Es temporal y específica de ciertos circuitos la dificultad de Russell o ha encontrado la horma de su zapato en Antonelli? A medida que las carreras europeas se suceden rápidamente con seis grandes premios en ocho fines de semana, la respuesta llegará más pronto que tarde.

Información adicional de Ben Vinel

Fotos del GP de Mónaco - sábado