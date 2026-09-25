Antonelli, enojado consigo mismo por el accidente en Bakú: "Tengo que hacerlo mucho mejor"

El líder del campeonato de F1, Kimi Antonelli, dice que necesita "hacer un trabajo mucho mejor" después de que un incidente "innecesario" en la clasificación de Bakú lo dejara 16º en la parrilla.

Antonelli cometió un error no forzado en la Q1 cuando rozó el muro interior en la curva 1 de izquierdas al iniciar su segunda vuelta lanzada, sufriendo daños terminales en la suspensión que le obligaron a aparcar su Mercedes W17.

La primera vuelta de Antonelli ya lo había clasificado para la Q2, pero con el italiano incapaz de participar, afronta una carrera de remontada el sábado desde el 16º puesto en la parrilla. Para colmo, Mercedes demostró ser el referente en Bakú, ya que su compañero de equipo George Russell destrozó a la competencia para lograr la pole por ocho décimas, lo que significa que Antonelli probablemente se privó a sí mismo de una salida desde la primera fila.

"Fue simplemente un error de juicio con el agarre cambiando tanto", explicó Antonelli. "Uno innecesario en la Q1, y es un muy buen recordatorio de que así las cosas no salen a mi favor, así que necesito hacer un trabajo mucho mejor.

"Tenía mucho más viento de cara en comparación con la vuelta anterior, así que el tren delantero era mucho más fuerte, y giré más o menos en el mismo punto, pero obviamente el coche giró más y rocé el muro."

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Con Antonelli perdiéndose una gran parte de los entrenamientos del jueves debido a un problema hidráulico, el piloto de 20 años ya había estado a la defensiva todo el fin de semana, así que reconoció que "no estaba al 100 por ciento" y que Russell habría sido difícil de batir.

"George ha estado haciendo un trabajo increíble este fin de semana", admitió Antonelli. "Se ha sentido muy bien con el coche, así que sin duda ha marcado la diferencia. Tengo que ser honesto con eso, pero también el coche ha sido muy, muy rápido."

La última vez que Antonelli salió desde el fondo de la parrilla, el italiano protagonizó una actuación para el recuerdo con una espectacular victoria remontando en casa, en Monza.

Pero aunque el circuito urbano de 6 km de Bakú también ofrece potencial de adelantamiento en su larga recta, Antonelli advirtió que repetir lo de Monza sería mucho más difícil de lograr.

"Una buena salida, mantenerse alejado de los problemas y luego intentar marcar un ritmo realmente bueno", resumió Antonelli sobre sus planes para el sábado. "Obviamente, va a ser un poco más difícil que Monza porque aquí es un poco más difícil adelantar, pero creo que aún podemos hacer una buena carrera.

"No tengo nada que perder, y solo necesito hacer la mejor carrera que pueda. Con la experiencia, aprendes a avanzar. Por supuesto, este fin de semana ha sido un poco complicado con todo, pero mañana creo que podemos hacer una buena carrera."