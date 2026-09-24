Audi confirma oficialmente a sus pilotos para 2027

El nuevo equipo oficial de Audi volverá a competir en la Fórmula 1 en 2027 con Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg. Así lo ha confirmado oficialmente el jefe del equipo, Mattia Binotto, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Azerbaiyán de 2026 en Bakú.

Binotto declaró: "Sabíamos que no habría ningún cambio, ya que ambos pilotos ya tenían contrato [para 2027]. Por eso nunca anunciamos cómo quedaría la situación para el año que viene, porque no había necesidad de hacerlo".

Tanto Bortoleto como Hülkenberg se incorporaron al equipo Sauber en la temporada 2025, ambos expresamente "por varios años", y el equipo compitió por primera vez como equipo oficial de Audi en la temporada 2026. La duración exacta de los contratos de ambos pilotos nunca se hizo pública, ni siquiera ahora: se desconoce si Bortoleto y Hülkenberg seguirán siendo pilotos de Audi más allá de 2027.

Por qué Audi sigue contando con Bortoleto y Hülkenberg

Lo único seguro es que, por el momento, Binotto no ve ningún motivo para cambiar su tándem de pilotos. Afirmó: "Estoy bastante satisfecho con nuestros pilotos y con su velocidad".

Lo que Binotto valora especialmente de Hülkenberg: "Nico rinde de forma constante y comete muy pocos errores. Siempre saca el máximo partido al potencial del coche y suma puntos siempre que es posible. Hasta ahora ha dado buena cuenta de sí mismo".

En comparación con Hülkenberg, a Bortoleto aún le falta algo de experiencia en la Fórmula 1. "Por eso, Gabi todavía se encuentra en fase de aprendizaje. En su caso, debemos prestar más atención a su evolución y a su ritmo de progresión", afirmó Binotto. "Pero su confianza crece carrera tras carrera. Cada vez es más rápido y comete pocos errores, aunque eso es algo normal en la fase de aprendizaje".

Los hitos de Audi en la Fórmula 1 hasta la fecha

Bortoleto logró para Audi dos resultados entre los diez primeros desde el primer momento en la primera prueba de la temporada de Fórmula 1 en Australia, al quedar décimo en la clasificación y noveno en el Gran Premio, lo que le valió a Audi sus primeros puntos en el Mundial. Hülkenberg, por su parte, tuvo que esperar hasta el Gran Premio de Hungría, celebrado en verano, para sumar sus primeros puntos con Audi, también con un noveno puesto.

Tras 14 de las 23 rondas de la temporada de Fórmula 1 de 2026, Bortoleto y Hülkenberg han sumado entre ambos 17 puntos. Desde Silverstone hasta Zandvoort, Audi sumó puntos en cuatro fines de semana consecutivos. Con ello, Audi se sitúa actualmente por delante de tres equipos en la clasificación de constructores, entre ellos Aston Martin y Williams.