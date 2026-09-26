Ganadores y perdedores de la pelea callejera del Gran Premio de Azerbaiyán de F1 en Bakú

No por primera vez, Bakú fue el epítome de una carrera de dos mitades. Un plato principal insípido regado con un postre indulgente, desencadenado por un par de coches de seguridad a mitad de carrera. Con una sola pisada al pedal de freno, la carambola del reinicio de la vuelta 36 duplicó el número de candidatos a la categoría de perdedores, mientras que la lista de ganadores presume de varios héroes improbables.

Las cosas se pusieron mucho más picantes de lo previsto gracias al par de reinicios tras el coche de seguridad, pero este fue el fin de semana de George Russell. Imperioso de principio a fin, con una victoria desde la pole a la bandera cuadros y un grand slam incluido.

En un fin de semana complicado para Kimi Antonelli, en parte por culpa propia y en parte porque la falta de tiempo en pista dejó al italiano a la defensiva, Russell reencontró su mejor forma de esta temporada.

¿Demasiado poco y demasiado tarde, o justo a tiempo para una remontada inesperada a final de temporada? Eso probablemente dependerá más de Antonelli que de Russell, con una brecha aún considerable de 66 puntos. Pero, fuera lo que fuera lo que Russell necesitaba ajustar para encontrar el ritmo con los coches de 2026, está empezando a encajar.

"Creo que es simplemente tener más experiencia con este nuevo estilo de conducción que he adoptado. Y en cada carrera desde el parón, siento que he ido de menos a más y que vuelvo a sentirme más yo mismo. Ha sido un periodo realmente duro para mí, pero siento que he salido al otro lado."

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Lo único peor que chocar contra tu compañero de equipo es llevarte por delante a otros inocentes con él. Alpine no era precisamente un campamento feliz el sábado por la noche en Bakú después de que todo el duro trabajo que hizo el equipo para recuperar terreno en la batalla por el quinto puesto desapareciera de un plumazo contra el pontón de Pierre Gasly.

El error de Franco Colapinto en Bakú incluso provocó que su otra víctima, el campeón del mundo Lando Norris, pidiera una sanción de una carrera. Eso podría clasificarse como un comentario en caliente, si no fuera porque el piloto de McLaren lo repitió varias veces mientras recorría la zona mixta.

¿Una ligera reacción exagerada tras una tarde frustrante para Norris? Tal vez. Pero de algún modo da la impresión de que el gran jefe de Colapinto, Flavio Briatore, tampoco quedó precisamente impresionado...

"Sé que Franco ha asumido toda la responsabilidad por ello, como debía; de hecho frenó demasiado tarde considerando el contexto de la carrera y la resalida tras el coche de seguridad. Fue una maniobra muy pobre para un piloto con su experiencia."

Flav. Nunca alguien que se muerda la lengua, a menudo alguien que tritura a sus pilotos.

El jefe de equipo de McLaren y compatriota italiano Andrea Stella lo dijo mejor. "Supongo que esto lo están revisando los comisarios y estoy seguro de que Flavio también lo revisará. No estoy seguro de cuál de los dos va a ser más duro..."

Con Colapinto habiendo impresionado lo suficiente esta temporada como para ganarse una extensión hasta 2027, el incidente de Bakú probablemente será perdonado. Pero conociendo a Briatore, no será olvidado.

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Ganador: Sergio Pérez / Perdedor Valtteri Bottas

¿Fue Sergio Pérez simplemente sobresaliente o Valtteri Bottas estuvo apagado? El abismo, por lo demás inexplicable, en el rendimiento entre los dos pilotos de Cadillac sugiere que es una buena dosis de ambas cosas.

Checo Pérez estuvo hipnótico desde el principio en Bakú, reconectando con su antigua reputación de monstruo de los circuitos urbanos, y poniendo su Cadillac donde no merecía estar. Mientras Bottas carecía de ritmo, Pérez entretuvo la compañía de los Audi durante el primer stint, abriendo pronto una brecha de parada en boxes sobre su compañero de equipo que se infló hasta 52 segundos cuando Bottas entró en boxes en la vuelta 28.

Poder mantenerse en el rebufo de Gabriel Bortoleto y luego de Carlos Sainz —y por tanto en la ventana del Overtake Mode— ayudó a Pérez durante un tiempo, pero no explica la enorme diferencia de rendimiento.

"Ha sido uno de mis mejores fines de semana en Bakú, logré sacar el 150% de ese coche", dijo Pérez. "Estábamos luchando con coches que son uno o dos segundos más rápidos que nosotros; gracias al modo de adelantamiento pudimos mantenernos con ellos durante todo el primer stint." Mientras tanto, Bottas dijo que tendría que buscar respuestas después de solo poder pelear con el Aston Martin de Fernando Alonso. Uno espera que encuentre un par.

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Isack Hadjar celebró su regreso tras su baja por lesión con la que probablemente sea su actuación más sólida con Red Bull hasta la fecha, y tan impresionante como su primer podio en un gran premio en Zandvoort el año pasado.

Cuidando una fractura en la muñeca izquierda, Hadjar clasificó cuarto y terminó tercero, y demostró estar a la altura de su compañero Max Verstappen con los neumáticos blandos preferidos. Tanto fue así que el francés estaba listo para intentar atacar a su compañero justo antes de que saliera el primer coche de seguridad.

La ausencia forzada de tres semanas de Hadjar tras su lesión de boxeo fue de lo más inoportuna para su desarrollo continuo, pero el combativo piloto de 21 años demostró que no tiene mandíbula de cristal.

Perdedor: McLaren

Norris tiene todo el derecho a estar molesto con Colapinto, y haría bien en tomarse otro descanso de las redes sociales, con su bandeja de entrada probablemente inundada de mensajes. Pero la verdad es que, para empezar, nunca debería haber estado en posición de ser eliminado por pilotos de la zona media. Norris ha tenido un fin de semana particularmente pobre según sus altos estándares de 2026, ya que la falta de rendimiento a baja velocidad y de eficiencia aerodinámica de McLaren golpeó especialmente fuerte en Bakú.

Pero pese a todo eso, Oscar Piastri aun así clasificó tercero y parecía tener buen ritmo para un podio hasta que se unió a Norris pasándose de frenada en la curva 1, la infracción que mandó a Norris a la zona media antes del coche de seguridad.

Entonces, ¿qué pasaba con Norris? El director del equipo, Stella, explicó que el británico había estado lidiando con un problema intermitente de inyección de combustible que le costó rendimiento en recta tanto en la clasificación como en la carrera, mientras que el equipo no acertó el rompecabezas de la gestión de energía. Pero Norris también levantó la mano. "No tenía ninguna oportunidad ahí fuera con la velocidad que tenía, pero estoy seguro de que hubo algunas cosas que no estaba haciendo lo suficientemente bien al pilotar", dijo. "Necesito ver qué puedo mejorar para la próxima vez."

Sergio Pérez y Esteban Ocon disfrutaron de un fin de semana positivo en Bakú. Franco Colapinto, no tanto. Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Ahora sí hay un nombre que no ha aparecido por aquí muy a menudo este año, y Bakú fue una oportunidad duramente ganada para resarcirse.

Desde hace un tiempo era un secreto a voces que Ocon tiene un pie fuera de Haas para 2027. Antes del fin de semana de Bakú se supo que el otro pie había seguido el mismo camino, ya que el francés se declaró "agente libre". Entre un grupo de candidatos, se entiende que el junior de Ferrari Rafael Camara deslumbró al equipo durante una reciente salida de test en Portimao.

¿Cómo es intentar rendir en F1 sabiendo que estás de prestado y que tu equipo ha encontrado opciones más deseables para 2027? Nunca lo sabremos. Pero no puede haber sido fácil para Ocon lidiar con ello, intentando pelear por tu carrera a bordo de un coche inconsistente que solo ocasionalmente te permite demostrar tu valía.

Pero en Bakú, el VF-26 de Ocon rindió sin anomalías. Y después de arrebatar oportunistamente el octavo puesto a su compañero Ollie Bearman, también defendió desafiante su postura ante la prensa.

"Puedo decir que me merezco eso, no toda la demás mierda. He corrido con todos los que están ahí fuera y siempre he estado a la par. He ganado en todos los campeonatos en los que he competido. Gané en Fórmula 3. Gané en GP3. Gané en Fórmula 1. Puedo hacerlo, ¿sabes? Soy uno de los mejores ahí fuera, y no tengo miedo de decirlo."

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Perdedor: Aston Martin

Cualquier esperanza que Aston Martin albergara tras su importante actualización de Hungría parece haberse desvanecido ahora. La posterior actualización de la unidad de potencia de Honda puede haber mejorado algunas áreas, pero sigue estando a años luz de la competencia.

En todo caso, la fiabilidad y la manejabilidad del coche parecen haber dado un paso atrás en lugar de adelante, con Lance Stroll retirándose de su cuarto gran premio consecutivo y Fernando Alonso también continuamente acosado por problemas.

Pero el déficit más llamativo sigue estando en el apartado de rendimiento, ya que Alonso y Stroll perdían de forma rutinaria hasta 30 km/h en la larga recta de Bakú en comparación con Mercedes.

La difícil situación de Honda ha desencadenado un nuevo debate sobre si merece más ayuda de la normativa, ya que el mecanismo de recuperación ADUO de la FIA está listo para nuevos ajustes. Pero, con Honda ya habiendo recibido margen de desarrollo extra a principios de este año, debe demostrar un gran paso adelante tan pronto como en 2027.

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