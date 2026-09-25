Audi sufrió una inesperada doble eliminación en la Q1 de Bakú: ¿qué fue lo que pasó?

Audi vive en Bakú un inusual desastre de clasificación: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto quedaron eliminados ya en la Q1. Mientras Hülkenberg atribuye su eliminación sobre todo a circunstancias desafortunadas, Bortoleto ve un problema más fundamental en los cambios que presentó el equipo este fin de semana.

Bortoleto clasificó 17° y Hülkenberg ocupó el puesto 18. Para ambos pilotos el resultado es decepcionante, porque, según la valoración del piloto alemán, el coche no merecía un resultado así. Para Hülkenberg, lo decisivo fue sobre todo su último intento: en la curva 15 apareció una bandera amarilla, y después los coches que iban delante de él abortaron su vuelta. Por ello le faltó el rebufo en la larga recta hasta la línea de meta.

"Luego apareció la amarilla, luego Sergio (Pérez) delante de mí abortó, luego no hubo rebufo. Luego todo salió completamente mal y por eso, naturalmente, es frustrante y amargo", explica Hülkenberg a Sky.

Hülkenberg no ve la actualización como un problema

Según el alemán, la nueva versión de Audi había dejado antes una impresión bastante positiva. Sin embargo, el gran paquete de actualizaciones debe entenderse primero y seguir optimizándose. No tiene dudas de fondo sobre el desarrollo.

"Para el primer intento fue bueno", dijo Hülkenberg en ServusTV. Que ambos coches quedaran eliminados en la Q1 se debió "un poco a las circunstancias". En su opinión, Audi es mejor de lo que sugiere el resultado.

Hülkenberg señala que el equipo todavía debe analizar el fin de semana en detalle. Al mismo tiempo, hay otros asuntos en las rectas. Precisamente en Bakú, la falta de velocidad punta pesa más, según su valoración, como ya ocurrió hace unas semanas en Monza.

"Creo que, en realidad, se ve un poco mejor y un poco diferente, pero ahora es lo que hay", dijo Hülkenberg. Para las próximas carreras espera más potencial de la actualización: los dos próximos eventos ofrecerían la oportunidad de seguir optimizando el paquete.

Hülkenberg explica además que la propia pista dificulta la valoración. Bakú es ventosa, cambiante y está muy marcada por la velocidad máxima. Por eso, la falta de rebufo le afectó especialmente. Según su estimación, solo esa circunstancia le costó alrededor de medio segundo en la recta.

Bortoleto busca respuestas más amplias

Bortoleto, en cambio, evalúa la situación de forma menos clara. Para el brasileño, el ritmo de Audi fue problemático durante todo el fin de semana. Sobre todo faltó agarre, y además menciona dificultades con la velocidad en las rectas.

"Creo que tuvimos demasiado poco agarre durante todo el fin de semana. No fue un buen día para nosotros", explica Bortoleto. En conjunto, Audi luchó durante todo el fin de semana con el ritmo, el agarre y la velocidad punta. Por eso el brasileño sospecha de un problema mayor, que va más allá de la pura unidad de potencia.

El resultado es especialmente inusual para Bortoleto porque Audi, al menos en otras situaciones de esta temporada, hasta ahora se había acercado más a la Q2 y la Q3. "Es la primera vez que no tenemos el ritmo necesario", dice. Bortoleto deja Miami fuera de esta consideración, porque allí no pudo hacer una vuelta rápida normal debido a un problema en el coche.

Bortoleto no quiere responsabilizar directamente a la nueva mejora. Aunque no tenía la sensación de confort habitual, al mismo tiempo ambos Audi habían sufrido durante todo el fin de semana por la falta de agarre. Sin suficiente adherencia, simplemente no es posible llevar suficiente velocidad en las curvas.

La mejora de Audi deja desconcertado a Bortoleto

Aun así, Bortoleto sí ve indicios de que el nuevo paquete funciona en principio. Audi ha ganado carga aerodinámica adicional con la actualización. Sin embargo, por qué ese progreso no pudo traducirse en la clasificación en un tiempo de vuelta correspondiente sigue siendo para él una incógnita.

"Es muy extraño. Sinceramente, no sé qué está pasando", dice Bortoleto tras la clasificación.

Es posible que otros equipos también hayan traído desarrollos interesantes. Del mismo modo, la característica del circuito, con sus largas rectas, podría desempeñar un papel. No quiere dar una respuesta clara inmediatamente después de la clasificación.

"Es demasiado pronto para decirlo. Quizá preguntadme otra vez mañana, entonces tendré algunas respuestas más", explica el brasileño.

Las difíciles condiciones en Bakú también influyen para Bortoleto. Especialmente las fuertes ráfagas de viento hacían que el coche fuera difícil de predecir al frenar. Una ráfaga repentina podía bastar para bloquear las cuatro ruedas y arruinar una vuelta.

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