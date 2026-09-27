Alpine insistió en un nuevo comunicado en la lucha por erradicar el abuso en línea tras el accidente múltiple que inició Franco Colapinto el sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán y la continuidad que tuvo en término de comentarios en las redes sociales.

La situación que se vivió en el circuito urbano de Bakú en el reinicio tras un período de coche de seguridad y que dejó fuera de carrera tanto a Colapinto como a Pierre Gasly, su compañero de equipo, y a Lando Norris, piloto de McLaren, tuvo una gran repercusión en las redes sociales.

También las declaraciones que siguieron por parte de los protagonistas, en particular de Norris, quien se apuró en pedir que Colapinto sea suspendido por una carrera al considerar que lo que pasó no estaba al nivel de un piloto de Fórmula 1.

El reclamo del campeón reinante no tuvo eco dentro del paddock, e incluso fue objetado por otros pilotos, como los tres integrantes del podio, George Russell, Max Verstappen e Isack Hadjar.

Por su parte, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, señaló que estaba "extremadamente decepcionado" con el accionar del piloto argentino y anunció que iba a reflexionar sobre lo ocurrido para evaluar posibles medidas.

En las primeras horas del domingo, Alpine publicó un comunicado oficial, como ya lo hizo otras veces, para condenar y afirmar su posición en contra del abuso en línea tras detectar mensajes de odio en las redes sociales.

La escudería de Enstone señala que condenar este tipo de acciones "no está dirigido contra ninguna base de aficionados en particular ni contra los seguidores de un equipo o piloto"

Esta nueva comunicación llega luego de que Gasly recibiera mensajes en su contra, así como miembros de su familia, tras una tensa situación vivida con Colapinto en la carrera anterior en Madrid.

Por esos ataques contra Galy, Briatore había amenazado en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán que limitaría las actividades de Colapinto con medios argentinos si continuaban los mensajes de odio en línea.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El comunicado completo de Alpine:

"Como equipo, sentimos que es necesario volver a alzar la voz contra el odio y los abusos en internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigidos contra uno de nuestros propios pilotos, sino también contra miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos los medios de comunicación, y contra nuestros rivales en la pista, a quienes respetamos, admiramos y disfrutamos enfrentando en la máxima categoría del automovilismo.

Los errores ocurren cuando se compite al límite y, independientemente del resultado o del desenlace, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos.

Condenar los abusos en las redes sociales no está dirigido contra ninguna base de aficionados en particular ni contra los seguidores de un equipo o piloto. Se trata de algo universal que debe ser señalado y reconocido por todos los aficionados al deporte.

Como hemos dicho en ocasiones anteriores, condenamos enérgicamente las reacciones de algunos aficionados en internet y nos solidarizamos con la Fórmula 1, la FIA y los demás equipos en el objetivo de erradicar estos comportamientos. Se ha convertido en algo habitual en las últimas carreras y no puede ser tolerado.

Sabemos que, como participantes y parte interesada del deporte, del que nos sentimos orgullosos, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución.

Seguiremos trabajando estrechamente con el promotor y el titular de los derechos del campeonato, así como con el organismo rector, para debatir formas de combatir los abusos en internet y fomentar una rivalidad deportiva sana, por la que la Fórmula 1 es reconocida y que la hace tan especial".