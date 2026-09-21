Bortoleto revela cómo es la personalidad de Alonso lejos de las cámaras de la F1

Gabriel Bortoleto, piloto de Audi en la Fórmula 1, dice que su manager, el bicampeón Fernando Alonso, es exactamente igual entre bastidores que como aparece en los medios.

Bortoleto está ahora en su segunda temporada en el campeonato, tras haber debutado en la F1 en 2025 con Sauber antes de que Audi asumiera formalmente el control del equipo suizo a comienzos de este año. Durante su ascenso en las categorías del automovilismo, el piloto brasileño ha sido gestionado por la agencia A14 Management de Alonso.

Durante una aparición en el podcast The Fast And The Curious, le preguntaron a Bortoleto si hay una faceta diferente y más privada del piloto de Aston Martin que el público no llega a ver.

"Es muy directo cuando está [delante de] las cámaras. Es tal como se muestra. Una de sus cualidades es que no finge. Así que creo que la gente sabe cómo es", explicó Bortoleto.

"Me encanta que sea muy sarcástico muchas veces, con muchas cosas, pero la gente ya lo sabe, aunque la mayor parte del tiempo está siendo sarcástico, y es muy divertido. Me encanta. Me río muchísimo con eso".

El joven de 21 años dijo que le "gusta" el sarcasmo de Alonso, y añadió que "es bastante divertido".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Bortoleto se une a una larga lista de pilotos bajo A14 Management, incluidos Maximilian Guenther, Clement Novalak, Nikola Tsolov, Pepe Marti, Sebastian Montoya, Chloe Chambers, Cenyu Han, Andres Cardenas y Carl Bennett. La semana pasada también se incorporó el chileno Nicolás Pino.

Alonso describió a Bortoleto como "el mejor rookie de esta generación" en 2025 después de que terminara sexto en el Gran Premio de Hungría, por detrás de Alonso, que fue quinto.

"Comete pocos errores, siempre presionando. Es [Bortoleto] el mejor rookie de esta generación", dijo Alonso en aquel momento. "Si fuera inglés, o algo así, y terminara sexto en un Sauber, mañana estaría en todas las noticias. Lo que hace es excepcional".

Tras terminar 19º en el campeonato de pilotos en su temporada de debut, Bortoleto ocupa actualmente la 14ª posición en la clasificación con 10 puntos. En comparación, su experimentado compañero de equipo Nico Hulkenberg ocupa la 15ª posición con siete puntos.