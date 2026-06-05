Aston Martin explica los problemas del coche tras el accidente de Alonso en la FP1 de Mónaco

El embajador de Aston Martin Formula 1 Pedro de la Rosa ha dado una actualización provisional sobre los problemas de manejabilidad del AMR26 tras el accidente de Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco.

Alonso perdió el control de su coche al frenar para la chicana tras la sección del túnel, tocó el muro pero evitó lo que podría haber sido un golpe mayor.

El incidente ocurrió apenas 24 horas después de que el veterano español volviera a quejarse de "reducciones aleatorias" en su sesión con los medios del jueves, explicando que estas podrían provocar bloqueo trasero y que habría consecuencias inmediatas este fin de semana dado lo cerca que están los muros en el estrecho circuito de Mónaco.

El problema está relacionado con la caja de cambios, pero se produce dentro del contexto más amplio de la unidad de potencia, después de que Aston Martin cambiara de motores cliente de Mercedes a unidades de potencia oficiales de Honda y empezara a fabricar sus propias cajas de cambios.

Casualmente, de la Rosa fue uno de los tres jefes de equipo invitados a la rueda de prensa de la FIA del viernes, momentos después de que Alonso golpeara la barrera, por lo que le preguntaron si la salida de pista del bicampeón del mundo se debió al problema técnico mencionado anteriormente.

"No sé realmente exactamente qué pasó, en el sentido de que hubo bloqueo trasero, pero realmente no sé – porque no he podido mirar los datos – si estuvo relacionado con la reducción o no", dijo de la Rosa. "Pero obviamente fue un problema enorme de bloqueo trasero. Soltó los frenos en un momento solo para recuperarlo, de lo contrario habría sido un trompo completo, así que lo hizo muy bien al salir de eso con solo un pequeño daño en el alerón delantero [endplate], así que eso fue todo."

Pedro de la Rosa Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

En lugar de considerarlo como un problema específico, de la Rosa ve el accidente de Alonso como un síntoma de los problemas más amplios de Aston con el comportamiento del coche en medio del cambio de la F1 a las nuevas regulaciones de unidades de potencia.

"Supongo que todo forma parte del mismo problema, la manejabilidad, la previsibilidad del coche al frenar; la reducción, que afecta al equilibrio de frenado, y luego lo desplazas hacia atrás de una manera que afecta aún más a la reducción", añadió. "No he mirado los datos, no he hablado con Fernando para ser sincero, pero definitivamente no es un coche fácil de conducir.

"Es algo en lo que estamos trabajando, la manejabilidad, la previsibilidad. Este año, sigue siendo más complicado para los equipos y las unidades de potencia ofrecer un par constante durante las reducciones. Los pilotos están intentando usar una marcha muy corta en los vértices solo para recargar más la batería, lo que lo empeora aún más si todo el proceso de reducción no es lo suficientemente suave, y ahí es donde estamos."

Las dificultades de Aston son tan profundas que el problema específico de Alonso en Mónaco no importa en el gran esquema de las cosas, declaró abiertamente de la Rosa.

"Estamos trabajando muy duro, pero definitivamente, viendo lo que le pasó a Fernando, no sé si fue primero frenada, bloqueo o reducción. No me importa eso", afirmó. "El coche sigue siendo demasiado difícil de conducir, así que todavía tenemos que trabajar mucho más."