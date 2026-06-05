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Fórmula 1 GP de Mónaco

Leclerc lidera una accidentada FP1 en Mónaco; Pérez y Colapinto, en el top 15

Charles Leclerc fue el más rápido en un 1-2 de Ferrari en la FP1 del GP de Mónaco de F1, donde Isack Hadjar tuvo un fuerte accidente. Checo Pérez fue 14°, delante de Franco Colapinto.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

La primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco comenzó bajo un cielo despejado y con 23 grados de temperatura ambiente, que ascendían a 30 sobre el asfalto de las calles del Principado.

El local Charles Leclerc provocó la primera bandera amarilla al irse a la escapatoria de Mirabeau en su vuelta de instalación, aunque el piloto de Ferrari pudo reincorporarse a la pista marcha atrás sin mayores inconvenientes.

Sergio Pérez registró el primer tiempo de referencia del fin de semana con 1m23s003 en el debut de Cadillac en el Gran Premio de Mónaco, en un inicio en el que todos optaron por los neumáticos duros, el compuesto C3 de la gama de Pirelli para esta cita.

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Max Verstappen pronto tomó el liderato con una vuelta de 1m18s119, mientras Franco Colapinto se colocaba cuarto con 1m19s930, justo por delante de Pérez, quien posteriormente mejoró a 1m20s034.

Cumplidos los primeros diez minutos, Lewis Hamilton lideraba con 1m15s617, seguido por los Red Bull de Verstappen e Isack Hadjar, mientras que el líder del campeonato, Kimi Antonelli, era cuarto a más de un segundo. Por su parte, Pérez sorprendía al mantenerse dentro del top 10 con un tiempo de 1m17s717.

Leclerc saltó al primer puesto con una vuelta de 1m15s060 para superar a Hamilton por medio segundo y, poco después, rebajó aún más su registro hasta 1m14s928, antes de que el británico respondiera con 1m15s110.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pérez montó neumáticos medios cuando se acercaba la marca de los 20 minutos y mejoró hasta 1m17s295 para colocarse 11° en la clasificación, aprovechando su experiencia en las calles de Mónaco. Colapinto, por su parte, fue mejorando progresivamente sus registros hasta alcanzar 1m17s698 mientras completaba un largo stint con el compuesto duro que lo mantuvo en pista durante toda la primera media hora de la sesión, cayendo entretanto hasta el 20° puesto.

Antonelli llegó a lo más alto de la tabla al montar neumáticos medios y marcar 1m14s537, mientras George Russell se ubicaba tercero con 1m15s008 usando el mismo compuesto, sin poder superar el tiempo de Leclerc logrado con neumáticos duros.

La sesión fue interrumpida con bandera roja cuando restaban 25 minutos para el final debido a un fuerte accidente de Hadjar en la chicana de las curvas 15 y 16, en la segunda parte de la zona de la Piscina. El piloto de Red Bull perdió el control de la parte trasera de su coche y golpeó las barreras primero de frente y luego con la parte posterior.

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La actividad se reanudó ocho minutos más tarde, con la mayoría de los pilotos montando neumáticos medios, y Ferrari volvió a situarse al frente con un doblete provisional. Leclerc lideró la clasificación gracias a una vuelta de 1m13s978, seguido por Hamilton a 0s226, mientras Verstappen era tercero a medio segundo.

La sesión volvió a detenerse con bandera roja a cuatro minutos del final después de que Fernando Alonso sufriera un ligero contacto con las barreras en la frenada de la Nouvelle Chicane, dejando restos de su Aston Martin sobre la pista.

La interrupción puso fin a la práctica, con Leclerc como el más rápido, seguido por Hamilton, Verstappen y Antonelli. Russell completó los cinco primeros a un segundo de la cima.

Las diez primeras posiciones las completaron Lando Norris, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly.

Sergio Pérez finalizó 14°, después de que Cadillac fuera el único equipo en montar neumáticos blandos, mientras que Colapinto concluyó la sesión en el 15° puesto.

Fórmula 1 - GP de Mónaco - 1° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 31

1'13.978

M 162.388
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 28

+0.226

1'14.204

0.226 M 161.894
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 26

+0.513

1'14.491

0.287 M 161.270
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 31

+0.559

1'14.537

0.046 M 161.170
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 29

+1.005

1'14.983

0.446 M 160.212
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 27

+1.313

1'15.291

0.308 M 159.556
7 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.365

1'15.343

0.052 M 159.446
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 29

+1.587

1'15.565

0.222 M 158.978
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 31

+1.772

1'15.750

0.185 M 158.590
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 32

+1.850

1'15.828

0.078 M 158.426
11 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 33

+2.011

1'15.989

0.161 M 158.091
12 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 31

+2.063

1'16.041

0.052 M 157.983
13 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 14

+2.170

1'16.148

0.107 H 157.761
14 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 28

+2.192

1'16.170

0.022 S 157.715
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 32

+2.211

1'16.189

0.019 M 157.676
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 31

+2.314

1'16.292

0.103 M 157.463
17 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 31

+2.355

1'16.333

0.041 M 157.378
18 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 34

+2.411

1'16.389

0.056 M 157.263
19 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 31

+2.453

1'16.431

0.042 M 157.177
20 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 21

+2.700

1'16.678

0.247 M 156.670
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 27

+3.482

1'17.460

0.782 S 155.089
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 16

+3.578

1'17.556

0.096 M 154.897
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