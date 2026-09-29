Fernando Alonso finalmente ha confirmado que continuará con Aston Martin en la campaña 2027 de Formula 1, poniendo fin a todas las especulaciones en torno a su futuro.

Durante meses, el piloto de 45 años había estado respondiendo preguntas sobre si seguirá o no en la F1, dado que su contrato de entonces con Aston Martin expiraba al final de la actual campaña 2026.

El bicampeón afirmó que dependía de la dirección que tomaran las regulaciones, ya que le desagrada mucho el nuevo reglamento para 2026, que pone más énfasis en la potencia eléctrica.

Pero que Alonso no se comprometiera públicamente fue en parte un esfuerzo por aumentar la presión sobre la F1, especialmente porque había mantenido reuniones con Stefano Domenicali y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Así que ahora ha llegado la noticia que el paddock de la F1 esperaba: Alonso ha firmado un nuevo acuerdo con Aston Martin, equipo al que se unió en un movimiento sorpresa procedente de Alpine para la temporada 2023.

"Estoy muy feliz de firmar un nuevo contrato con el equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1. Me tomé mi tiempo para tomar esta decisión, pero las carreras son mi vida, mi pasión, y sé que todavía tengo la velocidad y la determinación necesarias para competir al más alto nivel", dijo Alonso.

"Estoy comprometido a largo plazo con este equipo y a ayudarlo a tener éxito. Creo sinceramente en lo que estamos construyendo: tenemos un liderazgo sólido, personas increíbles, socios e instalaciones.

"Espero crear más recuerdos en la pista frente a los apasionados aficionados. Su energía crea una atmósfera que me inspira y es lo que hace que nuestro deporte sea especial".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El español ha vivido una trayectoria de verdaderos altibajos con la escudería de Silverstone, tras un inicio fulgurante con seis podios en sus primeros ocho grandes premios antes de sumar dos más en 2023.

Pero desde entonces han predominado los momentos difíciles, ya que Aston Martin fue superado en desarrollo por sus rivales antes de tener un comienzo horrendo con las regulaciones de 2026, en parte debido a su poco competitivo motor Honda.

Aston Martin ocupa el 10º puesto en la clasificación con solo tres puntos - todos anotados por Alonso - después de 15 rondas y solo está por delante del recién llegado Cadillac.

El equipo de Silverstone también anunció la extensión del contrato de Lance Stroll, por lo que se encamina a disputar su novena temporada con el equipo de Silverstone tras su llegada desde Williams.

"Estoy muy feliz de continuar con Aston Martin a largo plazo", dijo Stroll. "He sido parte de este camino desde el principio y creo que tenemos los recursos y las personas necesarias para convertirnos en un equipo ganador.

"Se está trabajando muchísimo en Silverstone y se están logrando avances reales. La determinación que veo en cada departamento es una enorme motivación para mí.

Fernando Alonso, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Sé que estamos avanzando en la dirección correcta y mi compromiso es más fuerte que nunca para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos".

El propietario del equipo, Lawrence Stroll, agregó: "Lance y Fernando han sido una parte fundamental de nuestro camino y estamos muy satisfechos de confirmar que continuarán con nosotros en el próximo capítulo del equipo.

"Contar con dos pilotos con su nivel de experiencia, compromiso y conocimiento aporta un enorme valor a toda la organización.

"Estamos aquí para ganar y, aunque nuestro enfoque a corto plazo sigue siendo mejorar el rendimiento, creo que tenemos el talento de primer nivel mundial que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos a largo plazo".