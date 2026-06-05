Checo Pérez sufre incendio en la FP2 en Mónaco

Una vez más, la parte delantera derecha del Cadillac de Sergio Pérez sufrió problemas y, luego de haber explotado de forma inesperada en el Gran Premio de Canadá, ahora sufrió una falla en la zona de los frenos en la parte final de la segunda práctica del viernes.

Sergio Pérez, quien había estado incluso dentro de los 10 mejores en la tanda, tuvo que detener su coche a falta de cuatro minutos para terminar la sesión cuando empezó a salir humo del neumático delantero derecho. Cuando Checo Pérez quedó a un lado de un puesto de oficiales fue el momento en que se presentó una fuerte llama en la zona del monoplaza.

Luego del incidente, Cadillac emitió una breve comunicación: "Checo se detuvo en la T4; analizaremos con más detalle los motivos de la parada cuando recuperemos el coche".