¿Logró Alpine el avance esperado con sus mejoras? El veredicto de Gasly tras Zandvoort

Pierre Gasly dio su veredicto sobre el paquete integral de mejoras que Alpine estrenó en el Gran Premio de Países Bajos y que devolvió al equipo a la pelea en la zona media de la Fórmula 1.

La escudería de Enstone había anticipado que regresaría de las vacaciones de verano con una serie de actualizaciones en el A526, que finalmente estuvieron solo en el coche de Gasly, mientras que Franco Colapinto las tendrá en la próxima ronda, en Italia.

El paquete de desarrollo de Alpine fue el más completo de los llevados al GP de Países Bajos, donde presentó un nuevo diseño del suelo, con geometrías revisadas en toda la carrocería y alrededor de los bordes, "para mejorar la calidad del flujo superficial en todo el rango de funcionamiento y generar carga aerodinámica local", según lo informado por el equipo en el documento de presentación técnica de la FIA.

Esto funciona como un sistema, con cambios en el borde de ataque del suelo junto con un difusor reperfilado. Alpine también rediseñó la carrocería alrededor de los pontones y la 'botella de Coca-Cola', y realizó otros cambios de detalle en la parte trasera, alrededor de la cara del tambor de freno, la estructura de impacto y los flaps del alerón.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Eric Le Galliot

Los cambios supusieron un avance instantáneo en manos de Gasly durante la parte sprint del fin de semana, ya que el francés clasificó y finalizó octavo para llevarse el último punto disponible en la carrera corta. Luego, el equipo realizó modificaciones en la puesta a punto que no funcionaron del todo: Gasly quedó a las puertas de la Q3 el sábado, aunque el domingo volvió a rescatar el último punto al terminar décimo.

"Creo que, en general, es positivo", dijo Gasly al ser preguntado por Motorsport.com sobre el paquete de mejoras de Alpine.

"Definitivamente nos devolvió a la lucha por el top 10. Me sentí mejor con el auto en la sprint, aunque hicimos un par de cambios para la carrera que creo que, en general, hicieron que las cosas fueran un poco más complicadas. Pero, obviamente, todavía estamos aprendiendo sobre este paquete, así que, en general, obtuvimos buenos datos".

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"Aun así, logramos sumar un punto en una carrera que no fue ideal en términos del tiempo total de carrera, y creo que hay muchos aspectos positivos que podemos rescatar".

Consultado sobre si, independientemente de las pistas que vendrán en la temporada, Alpine logró el salto técnico esperado con este paquete de desarrollo, Gasly comentó: "En términos de rendimiento general, sí. Todavía estamos teniendo algunas dificultades con el desgaste de los neumáticos, pero seguiremos trabajando y creo que deberíamos estar bien".

Colapinto espera con ganas las mejoras de Alpine para Monza

Colapinto tuvo que competir en el Gran Premio de Países Bajos con la versión anterior del A526, con la cual, de todos modos, se las arregló para clasificar cerca de Gasly y colocarse en posición de luchar por los puntos al inicio de la carrera, antes de que una polémica penalización lo sacara de la batalla por el top 10.

El argentino ya pudo probar las mejoras en el simulador del equipo en Enstone y ahora espera ansioso tenerlas en el coche para el Gran Premio de Italia.

"Tengo muchas ganas de probar las mejoras. Creo que representan un paso adelante muy importante, así que estoy entusiasmado con el futuro", dijo Colapinto tras la carrera del domingo ante una pregunta de Motorsport.com.