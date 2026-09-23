Gasly denuncia amenazas a su familia y aclara: "No hubo un pedido para intercambiar posiciones con Colapinto"

Franco Colapinto y Pierre Gasly protagonizaron una tensa situación en el final de la carrera anterior en Madrid, cuando el argentino alcanzó al francés, que tenía gomas viejas y aún debía parar en boxes.

Gasly se mantuvo enfocado en su propia carrera y su ritmo más lento hizo que Oscar Piastri, que estaba detrás de Colapinto, se acercara peligrosamente. El equipo le advirtió a Gasly que su compañero se acercaba al entrar en los tres giros finales, pero pidió que no le hablaran y sostuvo su posición, lo que llevó a Colapinto a reclamar a los gritos por la radio un intercambio de posiciones.

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Gasly finalmente fue a los pits al final de esa vuelta y Colapinto logró terminar la carrera en la séptima posición, delante de Piastri.

"Obviamente lo hablamos con el equipo. No hubo una petición de hacer un cambio de posiciones como tal. Todo se habló con el equipo y está todo claro", respondió Gasly ante los medios en Azerbaiyán al ser consultado al respecto por Motorsport.com.

Cuando se le preguntó si sentía que se podría haber hecho algo diferente, comentó: "Sí, lo hablamos con el equipo".

En la misma línea se mostró Colapinto al ser consultado sobre el tema por Motorsport.com en su encuentro con la prensa escrita: "Creo que el equipo lo gestionó y creo que siempre intentamos aprender de esas cosas y de esas situaciones, así que espero que aprendamos y podamos seguir adelante".

Al preguntársele si realmente había un peligro de adelantamiento, dado lo difícil que fue superar a otro piloto en la pista de Madring, el piloto de 23 años destacó el riesgo que enfrentó, pero insistió en la unión dentro de Alpine.

"Bueno, Oscar casi me adelantó, estaba a solo dos décimas. Creo que, nuevamente, hablamos dentro del equipo y lo gestionamos juntos, con Pierre, con Flavio (Briatore), con Steve (Nielsen). Todos en el equipo hicieron un muy buen trabajo para entender lo que pasó y cómo mejorarlo para la próxima vez, y estoy contento con eso, creo. Lo más importante es aprender de las cosas que podemos mejorar, para que la próxima vez no vuelva a suceder lo mismo, y seguir adelante".

Gasly denuncia amenazas a su familia en las redes sociales

El tema fue más allá en las redes sociales tras la carrera en Madrid y Gasly se refirió a los ataques que recibió de parte de aficionados, que incluso también fueron dirigidos a miembros de su familia.

"Creo que personalmente me resulta un poco preocupante para nuestro deporte. Creo que, hasta cierto punto, sabes que soy un deportista de élite, así que sé que estoy expuesto, siempre ha sido así. Pero hasta el punto de recibir amenazas y ataques, me parece un poco, bueno, incluso completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia, etc.", sostuvo.

"No creo que eso deba ser así. Lo dejo ahí, pero las cosas no eran de esa manera en el pasado y creo que, como deporte, simplemente tenemos que encontrar una manera de convertirlo en un lugar más saludable porque estás expuesto, sabes que vas a recibir ataques, puedes caerle bien a la gente o no gustarle, y eso está completamente bien. Pero hay una determinada línea que no debería cruzarse simplemente porque estás detrás de una pantalla, frente a un teclado, y esas líneas se cruzan demasiadas veces".

Colapinto, como ya lo ha hecho varias veces desde que está en la Fórmula 1, también se refirió al abuso en línea por parte de aficionados.

"Creo que mucha gente le estuvo enviando mensajes y, por supuesto, no está bien. No lo he visto porque estoy bastante presente en las redes sociales, pero nunca es agradable recibir ese tipo de cosas y, especialmente, aún menos cuando le está pasando al equipo para el que estoy compitiendo, y somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando y concentrándonos en el mismo resultado, en el mismo objetivo y en la misma meta, que es hacer que Alpine sea mejor".

"Siempre estamos trabajando como equipo y no es agradable verlo, así que espero que puedan dejar de hacerlo. Lo mismo que les ha pasado a otros pilotos. A Yuki (Tsunoda) el año pasado también le pasó algo bastante grave en un momento determinado y se habló al respecto, y los comisarios después de Zandvoort recibieron algunos ataques después de la penalización que me impusieron. Y pasa mucho con los aficionados en Fórmula 1, en cualquier deporte. Hoy en día es algo muy habitual. Lamentablemente, no debería ser algo habitual y definitivamente se debería prestar más atención a las cosas, a las palabras que salen de los teclados de todo el mundo".

"La manera de apoyarnos como equipo es empujar al equipo hacia adelante y mantenernos fuertes juntos. Y sí, espero que esto no siga sucediendo, pero es algo complicado con los aficionados en el deporte. Y no se trata solamente de mis aficionados. Tengo algunos que son muy apasionados y quieren que me vaya bien, y espero que puedan disfrutar de los buenos resultados que estoy obteniendo", concluyó.