Franco Colapinto ya tiene asegurado su futuro para 2027 en la Fórmula 1 tras ser confirmado por Alpine para seguir acompañando a Pierre Gasly en la escudería de Enstone. Así, ya son seis los equipos que tienen sus alineaciones resueltas oficialmente, mientras que el resto todavía debe definir a uno o a sus dos pilotos.

McLaren, el campeón reinante de la Fórmula 1 tras su éxito en 2025, tiene asegurados a Lando Norris y Oscar Piastri para el año que viene. Lo mismo sucede con Mercedes, el actual líder de la máxima categoría, donde Kimi Antonelli y George Russell seguirán siendo la pareja de la escudería de Brackley por tercer año consecutivo.

En Ferrari, Charles Leclerc acordó un nuevo contrato a principios de este año para extender su vínculo con la casa de Maranello, mientras que Lewis Hamilton, revitalizado esta temporada tras las dificultades de 2025, declaró previamente que tiene un contrato vigente para 2027.

En la previa del Gran Premio de Países Bajos, Williams anunció las renovaciones de Carlos Sainz y Alex Albon, por lo que tampoco habrá modificaciones en la escudería de Grove, que busca reconstruirse en su proyecyo de largo plazo para volver a la parte delantera.

Max Verstappen y Laurent Mekies firmaron el nuevo contrato que unirá al neerlandés con Red Bull hasta 2030. Photo by: Red Bull Content Pool

Esa misma semana, Red Bull sorprendió al anunciar un nuevo contrato con Max Verstappen que lo vinculará al equipo de Milton Keynes hasta 2030. Su acuerdo anterior finalizaba en 2028, por lo que su continuidad en 2027 debía darse por hecha, aunque siempre se esperaba una confirmación debido a que el futuro del cuatro veces campeón está rodeado de rumores cuando Red Bull no atraviesa un buen momento.

En el otro asiento de Red Bull, durante muchos años uno de los más calientes de la F1 debido al enfoque del equipo en desarrollar un coche adaptado a las necesidades de Verstappen, Isack Hadjar encontró estabilidad esta temporada y no debería tener problemas para continuar en 2027. El francés ha podido seguir en ocasiones el ritmo de su compañero y ha sumado puntos con regularidad.

Respecto al otro equipo de la marca de bebidas energizantes, Racing Bulls, los asientos para 2027 aún no han sido confirmados, pero se descarta que Arvid Lindblad seguirá tras la impresionante campaña de debut que está llevando adelante. Liam Lawson también está teniendo un gran año —de hecho, es el 'mejor del resto' en el campeonato de pilotos— y el pasado fin de semana cumplió con creces al ser llamado para reemplazar al lesionado Hadjar en Red Bull. Por eso, no hay dudas de que el neozelandés merece continuar, aunque habrá que ver si Red Bull prefiere darle su lugar al ascendente Nikola Tsolov, líder del campeonato de Fórmula 2.

Oliver Bearman es una fija para Haas en 2027, mientras que Esteban Ocon tendrá que luchar por su futuro. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Oliver Bearman tampoco fue aún oficializado por Haas para el año que viene, pero se da por descontado que el junior de Ferrari tendrá un tercer año en el equipo mientras espera que quizás se le abra una puerta en la Scuderia de Maranello en el futuro. La situación de su actual compañero, Esteban Ocon, es mucho menos clara. El francés fue superado por Bearman en más ocasiones que a la inversa desde la temporada pasada, y ya suenan varios nombres que podrían ocupar su lugar.

Audi, en pleno proceso de desarrollo mientras busca avanzar en la Fórmula 1 para cumplir su objetivo de luchar por el campeonato en 2030, mantendrá a Gabriel Bortoleto en su alineación en 2027, algo que el propio brasileño confirmó hace pocas semanas. También se entiende que Nico Hülkenberg tiene todo encaminado para continuar en su asiento.

Aston Martin, algo revitalizado en las dos últimas citas tras las mejoras introducidas en el chasis y el motor Honda luego de su desastroso inicio de temporada, intenta seducir a Fernando Alonso para que siga creyendo en el proyecto. El español volvió a postergar la decisión cuando fue preguntado al respecto en Zandvoort, pero sería sorprendente verlo fuera del equipo el año entrante, más aún cuando no aparecen otras opciones superadoras. Lance Stroll, en tanto, seguramente continuará hasta que él decida lo contrario.

Por último, Sergio Pérez será piloto de Cadillac por segundo año en 2027 y también se cree que Valtteri Bottas podría continuar. El finlandés elevó su rendimiento en las últimas carreras y, a su favor, juega el hecho de que Colton Herta ha tenido problemas para rendir en la Fórmula 2. El nombre de Rafael Camara apareció dentro de la silly season, pero El CEO de Cadillac F1, Dan Towriss, dijo recientemente que los rumores son "infundados", aunque no descartó un cambio en la alineación de pilotos para el próximo año.