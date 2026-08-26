La posible renovación de Franco Colapinto se da por hecho en varios círculos de los medios de comunicación en Argentina, pero también en el paddock de la Fórmula 1, esto después de una serie de rumores, algunos de ellos un poco inexplicables sobre la posible salida del argentino tras una temporada con el equipo Alpine.

Pero la realidad es que para Alpine la continuidad de sus dos pilotos para el 2027 es un punto que ha estado en consideración desde hace varios meses, incluso cuando algunos decidieron poner el nombre de Fernando Alonso en el juego, aunque el español ha pensado en todo este tiempo que Aston Martin es su verdadero camino a seguir si desea continuar en la F1.

Y es que aunque puede sonar poco interesante, la palabra continuidad es algo que Alpine no ha experimentado en los últimos años. Por un lado, la rotación de jefes de equipo fue un tema que no definía la dirección de la escudería, pero ahora la relación Flavio Briatore con Steve Nielsen comienza a dar resultados encontrando una sinergia que, al menos en la cúpula no se había visto en las últimas campañas. El caos era tal que en el pasado existieron rumores de una posible venta del equipo ante una falta de control sobre el mismo.

Esa misma continuidad ha encontrado Colapinto por primera vez en su vida. El 2026 ha sido la ocasión en que el argentino ha podido preparar una temporada con un equipo desde la pretemporada y la concepción del chasis, muy diferente a las dos ocasiones anteriores donde llegó como reemplazo.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Eric Le Galliot

Esta situación ha traído consigo beneficios que quedaron patentes en la primera parte de la temporada logrando seis ocasiones dentro de la zona de los puntos colaborando con 19 puntos, críticos para que la marca francesa esté cerca de Racing Bulls en la lucha por el top cinco de la copa de constructores.

Tanto Colapinto como Pierre Gasly, quien se encuentra dos posiciones por arriba del sudamericano en la tabla de pilotos, se han vuelto un equipo que ha trabajado en conjunto para el desarrollo de un coche que, no solo beneficia a uno de ellos, sino que parece adaptarse a ambos estilos de conducción.

La experiencia de ambos pilotos también ha permitido sacar provecho al cambio a las unidades de potencia Mercedes, el motor más completo dentro de la parrilla de la Fórmula 1. Todo este conocimiento es algo que Alpine necesita para seguir encaminando rumbo a un 2027 donde, con los pasos correctos, puedan saltar a la lucha por ser la cuarta fuerza de la parrilla.

Cortar este proceso para Alpine cuando, por fin parecen tener un camino más claro, podría traer consecuencias importantes en los resultados. La continuidad ha sido parte para reestablecer algunos proyectos como Ferrari o McLaren, mientras que cortar los procesos tiene un costo, como lo ha exhibido Red Bull y el propio equipo francés.

Por ello, la esperada renovación de Franco Colapinto parece solo un tema de esperar el momento oficial.