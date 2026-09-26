Franco Colapinto recibió una penalización de cinco puestos en la parrilla de la próxima carrera de Fórmula 1, el Gran Premio de Bahréin que se disputará en Malasia, como consecuencia del accidente que provocó en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Los comisarios deportivos anunciaron la sanción tras analizar el choque ocurrido en la primera curva, durante el reinicio de la carrera tras un período de coche de seguridad. Colapinto, que se encontraba detrás de su compañero Pierre Gasly, frenó demasiado tarde y terminó impactando contra el Alpine del francés, que a su vez chocó contra el McLaren de Lando Norris. Los tres pilotos abandonaron.

En su decisión, los comisarios explicaron que revisaron las imágenes de video, los datos de cronometraje y las cámaras a bordo de los autos. Según su informe, Colapinto se acercó a Gasly desde atrás y entró a la curva por el interior a una velocidad que no le permitió tomarla de manera controlada.

"Se pasó de la curva e hizo contacto con el lado izquierdo de Gasly, quien luego chocó contra Norris y ambos autos abandonaron", señalaron los comisarios.

El documento concluyó que Colapinto tuvo toda o la mayor parte de la responsabilidad por la colisión. También aclaró que, aunque el incidente ocurrió en la primera curva después del reinicio, no hubo una contribución de otro piloto que justificara aplicar el criterio más permisivo que suele considerarse en incidentes de la primera vuelta o primera curva.

La sanción habitual por provocar una colisión es de 10 segundos. Sin embargo, como Colapinto abandonó la carrera y no pudo cumplirla, los comisarios convirtieron esa penalización en una pérdida de cinco posiciones en la parrilla de la próxima competencia en la que participe, que será el siguiente fin de semana en el circuito de Sepang.

Colapinto asumió la responsabilidad por el choque y reconoció que había cometido un error al bloquear los neumáticos en la frenada.

El veredicto completo de los comisarios deportivos sobre la sanción a Franco Colapinto:

"Los comisarios revisaron las imágenes de video, los tiempos y las imágenes de las cámaras a bordo. Tras la reanudación, COL se acercó a GAS por detrás al llegar a la curva 1. COL frenó demasiado tarde y entró en la curva por el interior a una velocidad que no le permitió tomarla de manera controlada. Se pasó de largo en la curva y tocó el lado izquierdo del auto de GAS, que luego impactó contra NOR, y ambos autos debieron abandonar.

Los comisarios consideraron que COL tuvo toda o la mayor parte de la responsabilidad por la colisión. Si bien el incidente ocurrió en la primera curva después de la reanudación, no hubo ninguna contribución de otro piloto que justificara aplicar el criterio más indulgente que se utiliza en la primera vuelta/primera curva.

La sanción estándar por provocar una colisión es una penalización de 10 segundos. Como COL había abandonado la carrera y, por lo tanto, no podía cumplir la penalización de tiempo, los comisarios convirtieron la sanción en una pérdida de 5 posiciones en la parrilla en la próxima carrera en la que participe el piloto, de acuerdo con el Artículo B1.9.6.(e) del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de la FIA 2026".