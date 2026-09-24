Alpine: Gasly refleja el potencial del auto en Bakú; hay problemas para resolver con Colapinto

Alpine completó un sólido primer día de prácticas en el Gran Premio de Azerbaiyán, en especial con Pierre Gasly, que marcó el séptimo mejor tiempo de la jornada en Bakú. Franco Colapinto, por su parte, terminó 11°.

La escudería de Enstone llegó a Bakú en busca de confirmar el paso adelante que dio en Monza y Madrid, dos rondas en las que fue 'el mejor del resto' y logró recortarle puntos a Racing Bulls en el duelo por la quinta posición del campeonato de constructores.

Alpine no declaró ninguna mejora para este fin de semana, a diferencia de sus rivales en la zona media, pero eso no le impidió volver a ser el más destacado detrás de los equipos de punta de la parrilla.

"No tenemos piezas nuevas aquí, así que no estábamos intentando aprender sobre piezas nuevas, pero sí, obviamente es una pista bastante diferente a la que acabamos de visitar en Madrid. Es difícil encontrarle la vuelta a la gestión de la energía y a la recuperación, como sucede en muchas pistas este año", comenzó Nielsen en diálogo con Motorsport.com al repasar el jueves en Bakú.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Así que estamos jugando con eso, probando los dos tipos diferentes de neumáticos, jugando con las cargas de combustible y, sí, intentando conseguir vueltas limpias durante buena parte del tiempo, especialmente en el caso de Pierre".

"Logramos conseguir algunas vueltas limpias en la FP2, lo cual estuvo bien, y creo que la posición en la que está Pierre probablemente sea un reflejo de dónde creemos que está el auto aquí. No tanto en el caso de Franco, porque todavía está teniendo algunas dificultades con el balance, pero sí, creo que estamos conformes después del primer día".

Colapinto terminó a seis décimas de Gasly en la segunda práctica, una diferencia que se explica por los problemas que el argentino tuvo en las frenadas y en los ingresos a las curvas. Sin embargo, Nielsen ve posible encontrar respuestas para el viernes.

"Creo que es el balance general", dijo al ser preguntado por el auto de Colapinto. "Nunca puedes estar confiado. Lo único que sé es que tenemos gente realmente muy inteligente trabajando en ello, y generalmente hacen que el auto sea mejor de viernes a sábado. Espero que mañana no sea diferente, pero sí, hay algunos problemas de balance que resolver de su lado. Nada importante, pero simplemente no se siente tan cómodo con el auto como Pierre".

Alpine logró terminar el día como el mejor del resto pese a que Racing Bulls y Audi, sus rivales directos en la zona media, trajeron mejoras, pero Nielsen no se confía para lo que viene en el fin de semana.

"No creo que hayamos visto todavía lo mejor de ellos. Todos tendrán una explicación por no haber conseguido vueltas limpias, como nos pasó a nosotros, así que creo que quizás después de la FP3, y ciertamente después de la clasificación, tendremos una imagen más clara. Audi, Racing Bulls, McLaren y Williams tienen grandes mejoras, y sí, en este momento estoy seguro de que no han conseguido sacarles el máximo rendimiento, pero ya veremos", finalizó.