Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Países Bajos

Alonso vuelve a posponer la decisión y su futuro en la F1 sigue en suspenso

Harán falta "días, semanas o meses" antes de saber qué hará Fernando Alonso en 2027. No obstante, el piloto de Aston Martin no se imagina lejos de la Fórmula 1.

Basile Davoine
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso no tiene un calendario para tomar una decisión sobre su futuro. Así lo aseguró el piloto español a su llegada al paddock de Zandvoort, para el Gran Premio de los Países Bajos. A pesar de que se esperaba una clarificación de la situación tras el parón en Aston Martin, visiblemente aún es demasiado pronto.

"Acabo de volver de vacaciones, así que lo veré en los próximos días, semanas o meses", confió ante la prensa. "Sé que Lawrence [Stroll] viene este fin de semana, así que almorzaré con él o tomaré un café con él, y quizá en Monza, no sé cuándo vendrá después."

"También tendré que ir pronto a la fábrica para trabajar en el simulador para Madrid, así que, si Lawrence o Adrian [Newey] están por allí, quizá también me sentaré con ellos. Así que quizá sea en las próximas semanas."

También lee:

Aunque cumplió 45 años a finales de julio, Alonso no ha perdido ambición ni motivación, pero sabe perfectamente que el tiempo se ha convertido en un enemigo cada vez más difícil de mantener a raya. Su discurso no cambia, pero nada permite aún saber realmente hacia dónde se dirigirá para 2027.

"Lo he dicho en varias ocasiones: los reglamentos son los que son", recordó. "No son los coches más divertidos de pilotar, pero mi vida es la Fórmula 1, y siempre lo será. Mi corazón está aquí."

"Estaré con este equipo a largo plazo, en un papel u otro. No se trata de mí, ni de saber quién pilotará el año que viene, ni siquiera de saber si pilotaré el año que viene o durante tres años más. No lo sé."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, al llegar el jueves a Zandvoort.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, al llegar el jueves a Zandvoort.

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Hablar con Lawrence y Adrian y ver lo que necesita el equipo, especialmente de mí como piloto, lo voy a pensar. Seré feliz si puedo ser más útil en otro papel. Lo pensaré y también seré feliz. Pero necesito pilotar algo. Eso es seguro. Necesito competir. Necesito sentir la adrenalina. Soy un competidor."

"Tengo todos esos desafíos en mente, como he dicho en varias ocasiones: ganar algún día el Dakar, volver a intentar las 500 Millas de Indianápolis o ver qué se presenta después. Y luego ganar un tercer título mundial en Fórmula 1, lo que obviamente sería el sueño definitivo. ¿Es posible?"

"No sé cuánto tiempo hará falta para que este equipo alcance el nivel de rendimiento necesario. Va a llevar mucho tiempo. Quizá no esté al volante, pero es algo que tengo en mente."

También lee:

Share Or Save This Story

Artículo previo Leclerc cree en Ferrari: “Sabemos dónde debemos mejorar el SF-26”
Artículo siguiente Por qué Mercedes no planea órdenes de equipo, según Russell

Top Comments
More from
Basile Davoine

Verstappen: "Estuve más cerca de dejar la F1 que de cambiar de equipo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Verstappen: "Estuve más cerca de dejar la F1 que de cambiar de equipo"

Damon Hill finalmente entiende por qué Williams lo dejó ir tras ser campeón en 1996

Fórmula 1
Fórmula 1
Damon Hill finalmente entiende por qué Williams lo dejó ir tras ser campeón en 1996

El nivel de Racing Bulls "ya no es una sorpresa", dice Lawson

Fórmula 1
Fórmula 1
El nivel de Racing Bulls "ya no es una sorpresa", dice Lawson
More from
Fernando Alonso

VIDEO: Fernando Alonso conduce su Lamborghini de seis millones de dólares por Monaco

Fórmula 1
Fórmula 1
Test Pirelli Hungría
VIDEO: Fernando Alonso conduce su Lamborghini de seis millones de dólares por Monaco

La reacción de Fernando Alonso tras el gran avance de Aston Martin en Hungría

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
La reacción de Fernando Alonso tras el gran avance de Aston Martin en Hungría

Martin Brundle fija un objetivo importante para las mejoras de Aston Martin en Hungría

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Martin Brundle fija un objetivo importante para las mejoras de Aston Martin en Hungría
More from
Aston Martin

Aston Martin comienza a probar el hypercar Valkyrie actualizado para el WEC y la IMSA 2027

WEC
WEC
Aston Martin comienza a probar el hypercar Valkyrie actualizado para el WEC y la IMSA 2027

Honda admite que Zandvoort es una cita "importante" con el nuevo motor de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Honda admite que Zandvoort es una cita "importante" con el nuevo motor de F1

Lance Stroll y su Aston Martin de más de tres millones de dólares en Mónaco

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Lance Stroll y su Aston Martin de más de tres millones de dólares en Mónaco

Últimas noticias

Qué significa el gran contrato de Verstappen para su futuro, para Red Bull y para la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
Qué significa el gran contrato de Verstappen para su futuro, para Red Bull y para la F1

Lo que Marcin Budkowski debe arreglar en Cadillac F1 para dar el siguiente paso

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
Lo que Marcin Budkowski debe arreglar en Cadillac F1 para dar el siguiente paso

Por qué Mercedes no planea órdenes de equipo, según Russell

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
Por qué Mercedes no planea órdenes de equipo, según Russell

Alonso vuelve a posponer la decisión y su futuro en la F1 sigue en suspenso

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
Alonso vuelve a posponer la decisión y su futuro en la F1 sigue en suspenso