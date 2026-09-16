A pesar de salir el último, Verstappen se impone en su reto frente a 100 pilotos en karting
Max Verstappen superó el reto organizado por Red Bull al vencer a 100 pilotos de karting que habían salido antes que él. Solo le hizo falta recorrer la mitad de la distancia prevista para lograrlo.
Max Verstappen salió desde la última posición para vencer a 100 pilotos de karting en el evento "Max vs 100", organizado por Red Bull en Silverstone este miércoles 16 de septiembre.
Los participantes, entre los que se encontraban creadores de contenido, deportistas y aficionados, habían recibido formación y habían realizado sesiones de entrenamiento, y se les permitió tomar un atajo durante la carrera. Sin embargo, una vez que Max Verstappen los adelantaba, los pilotos quedaban inmediatamente eliminados.
A pesar de todos estos obstáculos, el cuatro veces campeón del mundo adelantó a 64 karts ya en la primera vuelta y se situó rápidamente entre los diez primeros. En un cuarto de hora, ya era séptimo.
Se le retiró el derecho a utilizar el atajo del que podía beneficiarse a partir de la mitad de la carrera, mientras que a los cuatro primeros se les concedió uno adicional para intentar frenar su avance. Sin embargo, no fue suficiente !
La carrera debía disputarse a 30 vueltas o durante 75 minutos, pero Max Verstappen solo necesitó 13 vueltas en 35 minutos, es decir, la mitad de la distancia prevista, para ponerse en cabeza al adelantar al trío de cabeza que se había escapado, formado por Jacky Martens, Lewis Osler y Zac Alsop, al que alcanzó a un ritmo de tres segundos por vuelta.
"Mi primera vuelta fue bastante increíble", declaró Max Verstappen tras la carrera. "Pasaron muchas cosas y algunos karts se quedaron atascados. Siempre conseguí estar al otro lado, así que no me quedé atrapado. Y eso me permitió adelantar a unas sesenta personas ya en la primera vuelta. Eso ayuda muchísimo a remontar".
"No sabía muy bien qué esperar, pero pilotar un kart me salió de forma muy natural", añadió ante los micrófonos de Disney+, que retransmitía la prueba. "Así que fue muy divertido, muy caótico : tuve que ser un poco prudente durante la primera mitad de la carrera. Pero sí, también fue muy divertido".
Cuando le preguntaron qué sitio le daría al trofeo en su colección personal, añadió : "Es mi primera victoria del año, ¡así que me la quedo !"
El Top 10 del "Max vs 100"
- Max Verstappen
- Jacky Martens — Periodista de F1
- Lewis Osler — Técnico en Red Bull Powertrains
- Zac Alsop - YouTuber
- Pol Tarres - Piloto de motos
- Paky TWC - YouTuber
- RDjavi - Creador de contenidos
- Larry Chen - Fotógrafo
- Bernard Kerr - Ciclista
- Neo Yau - Actor
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