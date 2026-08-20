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Fórmula 1 GP de Países Bajos

Un multimillonario estadounidense adquiere una parte del equipo Aston Martin F1

Robert Wood Johnson, propietario de los New York Jets, donante de Donald Trump y exembajador de Estados Unidos en el Reino Unido, ha adquirido una participación minoritaria en el equipo Aston Martin de Fórmula 1.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Robert Wood Johnson

Woody Johnson has acquired a minority stake in the British team

Aston Martin ha vendido una participación minoritaria en su equipo de F1 al multimillonario estadounidense Robert Wood Johnson, quien se incorpora al consejo de administración como vicepresidente.

Johnson, heredero del imperio farmacéutico Johnson & Johnson, también es propietario del equipo de la NFL New York Jets y adquirió una participación importante en el equipo de fútbol de la Premier League Crystal Palace el año pasado.

El hombre de 79 años es un donante de larga data del presidente estadounidense Donald Trump, y fue embajador de EE. UU. en el Reino Unido entre 2017 y 2021 tras la primera elección de Trump como presidente.

Johnson ha sido incorporado ahora por el propietario de Aston, Lawrence Stroll, para impulsar el crecimiento comercial del equipo de Silverstone en EE. UU., que es un mercado de crecimiento importante para la serie. El equipo subrayó que Johnson no estaría involucrado en la gestión diaria del equipo.

Centro de ingeniería de Aston Martin F1 Team

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Durante mi etapa como embajador de EE. UU. en el Reino Unido, he desarrollado un profundo aprecio por la rica historia de Aston Martin, así como por la visión estratégica y el espíritu emprendedor de Lawrence Stroll", dijo Johnson.

"Estoy entusiasmado de asociarme con él y contribuir al desarrollo continuo del equipo, con la ambición de construir una organización capaz de competir al más alto nivel de este deporte.

"También compartimos el compromiso de hacer crecer la base de aficionados en Estados Unidos y de acercar a aún más seguidores la emoción de la Formula 1."

Lawrence Stroll añadió: "Estoy extremadamente feliz de dar la bienvenida a Woody a la familia Aston Martin. Su experiencia, pasión e inversión fortalecen aún más nuestra posición al entrar en la siguiente fase de nuestro recorrido competitivo.

"Su profundo aprecio por nuestra marca, combinado con su compromiso con la innovación y las oportunidades comerciales, lo convierte en un socio ideal de cara al futuro.”

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